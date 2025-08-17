주 2회 재판 잡힌 尹…출석 안 해도 진행되는 이유는

내란특별 검사팀(특검 조은석)이 추가기소한 윤석열 전 대통령의 재판이 19일 시작되며 윤 전 대통령은 이제 2개 재판에 대응해야 하는 상황이 됐다. 윤 전 대통령이 재구속된 후 재판에 응하지 않는 가운데 추가기소 사건도 본격화하면 ‘궐석재판’으로 진행될지 주목된다.

17일 법조계에 따르면 형사소송법상 구속된 피고인이 정당한 사유 없이 출석을 거부하고 교도관에 의해 조사 장소로 데려오는 인치가 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정될 때는 피고인 출석없이 재판을 진행할 수 있다. 과거 박근혜 전 대통령의 국정농단 사건 재판 당시에도 박 전 대통령이 재판에 출석하지 않자 궐석재판으로 진행됐다.

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤 전 대통령은 지난달 10일 특검팀에 의해 재구속된 후 건강상 이유로 법정에 모습을 드러내지 않고 있다. 같은 달 10일, 17일, 24일 내란 우두머리 혐의 재판이 있었지만 불출석했다. 서울중앙지법 형사 25부는 11일 재판에서 윤 전 대통령이 4회 연속 불출석하자 ‘궐석재판’으로 진행하겠다고 밝혔다.

재판부는 11일 “형사소송법에 따라 피고인 없는 궐석재판으로 진행한다. 여기에 따른 불이익은 피고인이 감수해야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “구치소에서 회신받은 피고인 건강과 관련한 보고서 내용을 보면 거동이 불편하다는 점은 확인되지 않는다. 다만 이는 객관적 자료에 의한 것이고 본인이 주장하는 사유를 단정하기는 어렵다”며 “인치 가능성에 대해서는 물리력 행사 시에 부상과 사고 우려가 있고, 인권 문제나 사회적 파장에 비춰볼 때 현저히 곤란한 상황이라고 한다”고 말했다.

특검팀의 추가기소 사건도 공판준비기일이 끝나고 재판이 본격적으로 시작되면 윤 전 대통령의 출석 의무가 생긴다. 그때까지 윤 전 대통령이 재판 불출석 방침을 이어가면 해당 사건도 궐석재판으로 진행될 가능성이 있다.

서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현)는 직권남용권리행사방해, 허위공문서작성 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령의 첫 공판준비기일을 8월19일 오전 11시에 진행한다. 공판준비기일은 정식 재판 전 범죄혐의에 관한 피고인 측 입장을 확인하고 증거조사 계획을 정리하는 절차다. 정식 재판과 달리 피고인 출석 의무는 없다.

특검팀은 윤 전 대통령이 비상계엄 선포 전 국무회의에 일부 국무위원만 소집해 다른 국무위원의 의결권을 침해했다고 보고있다. 또한 대통령경호처에 체포영장 집행을 부당하게 저지하라고 지시한 혐의와 사후 계엄 선포문을 작성했다가 폐기토록 한 혐의, 군사령관 비화폰 정보 삭제를 지시한 혐의도 적용했다.

윤 전 대통령 측은 두 재판의 병합 신청을 검토하는 것으로 알려졌다.

안경준 기자 eyewhere@segye.com

