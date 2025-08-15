70대 남성, 관악구서 옷 가게로 돌진… “페달 착각”

서울 관악구 조원동에서 한 70대 남성이 운전하던 전기차가 옷 가게로 돌진하는 사고가 발생했다.

15일 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 7시28분쯤 대리기사로 알려진 70대 A씨가 서울 관악구 한 옷 가게로 돌진하는 사고가 발생했다.

당시 가게에는 직원 2명이 있었으나 인명 피해는 없었다. A씨는는 경찰 조사에서 페달을 착각했다고 주장한 것으로 전해졌다. A씨가 술을 마시거나 마약을 한 정황은 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

최근 고령 운전자 사고가 빈발하면서 고령층 교통사고 예방 정책의 필요성이 커지고 있다. 보험연구원의 ‘고령자 운전:기술변화와 보험제도’ 보고서에 따르면 전체 운전면허 소지자 중 65세 이상 고령자 비중이 2015년 7.6%에서 2024년 14.9%로 늘었는데 고령 운전자에 의한 사고 건수 비중은 2015년 6.8%에서 2023년 20%로 급증했다.

경찰청과 손해보험협회, 한국교통안전공단은 65세 이상 고령 운전자에 페달 오조작 방지 장치를 올해부터 무상보급하고 있다. 페달 오조작 방지 장치는 최고속도를 제한하고 급가속이 발생했을 때 속도를 제어하는 역할을 한다. 상반기에 고령층 비중이 높은 5개 지역 200명에 장치를 지원하고 하반기에 700명을 추가로 모집할 계획이다.

