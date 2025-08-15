전현무, 결혼 포기했다? “5년 지나면 깔끔하게 비혼으로 살 것”

방송인 전현무. 세계일보 자료사진.

방송인 전현무가 5년 뒤 비혼을 선언하겠다고 밝혔다.

15일, MBN·채널S 예능 프로그램 ‘전현무계획2’ 42회가 방영된다. 이번 회차에서는 전현무와 곽튜브가 경남 통영을 방문하는 가운데, ‘넘사벽’ 대표 식문화 ‘다찌’를 즐기며 어디서도 터놓은 적 없는 결혼 토크를 하는 현장이 그려진다.

이날 방송에서 전현무와 곽튜브는 ‘먹친구’ 배우 이병준과 함께 경남 통영을 찾았다. 전현무는 “이곳이 ‘동양의 나폴리’로 불리는 통영이다”라며 본격적인 먹트립을 예고한다. 이들은 현지인들이 추천한 충무김밥부터 여러 맛집 탐방에 나선다.

특히 전현무와 곽튜브는 통영의 유명 ‘다찌’골목을 방문하기도 한다. 두 사람은 맛집을 엄선해 자리를 잡은 후 전복죽을 시작으로 다양한 코스를 맛본다. 멸치회무침, 각종 회와 해산물, 우럭구이, 비단 가리비쯤, 잡어 지리탕 등을 보며 “말도 안 되는 가성비다”라고 감탄한다.

전현무와 곽튜브가 통영 먹트립에 나선다. MBN·채널S '전현무계획2' 제공.

두 사람은 ‘얼음 양동이’에 담겨 나온 맥주를 페어링 하며 결혼 이야기를 꺼낸다. 곽튜브는 전현무에게 “몇 살에 결혼하고 싶은지?”라고 돌발 질문한 상황. 전현무는 “나? 만약 5년 안에 결혼을 못 하면 안 하고 살 것 같다”고 솔직하게 고백했다.

그는 “5년 지나면 깔끔하게 포기하겠다”며 “전현무! 5년 뒤 비혼 선언”이라며 ‘뉴스 헤드라인’까지 직접 발표해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 전현무가 “어쩔 수 없어~”를 계속 반복하며 그 이유까지 설명해 곽튜브를 깜짝 놀라게 만들었다고 한다.

그런가 하면, 곽튜브는 “저는 원래 빨리 결혼하는 게 목표였다”고 밝혀 시선을 모았다. 이에 전현무는 그간의 경험에서 우러난 조언을 진지하게 건넨다. 그러자 곽튜브는 “이 정도 비결이면 제 결혼식 주례를 봐주셔도 괜찮겠다”고 너스레를 떤다.

다만 전현무는 “그러면 내 결혼이 더 늦어진다”며 “내가 주례를 보고 다니면 누가 나랑 결혼하겠느냐”며 극구 거절한다. 곽튜브는 “그럼 3년 안에 결혼할 테니 사회를 봐 달라”고 제안한다. 이에 전현무는 ‘3년 내 결혼 계획’을 선포한 곽튜브를 보고 충격에 빠진다.

한편 ‘먹브로’ 전현무, 곽튜브가 ‘다찌’와 함께 솔직한 결혼 토크를 나눈 현장은 오늘(15일) 오후 9시 20분에 방송되는 ‘전현무계획2’ 42회에서 확인할 수 있다.

