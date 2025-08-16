‘기술 도둑’ 들통난 中 BOE, 당장 영향 없다는데…왜?

애플의 디스플레이 공급망을 놓고 삼성·LG디스플레이와 경쟁 중인 중국의 BOE가 미국향 유기발광다이오드(OLED) 수출길이 약 15년간 막히는 철퇴를 맞았다. 그러나 당장 한국 업체들의 OLED 점유율이 올라가지는 않을 전망이다. BOE의 OLED 패널이 들어가는 아이폰 기본 모델이 중국 등 미국 밖에서 생산되고 있는데, 완제품은 제재 대상에서 빠져있어서다.

16일 업계에 따르면 ITC는 최근 예비판결에서 BOE에 14년 8개월간 미국 시장에 OLED 패널 수입을 금지한다는 전례 없는 수준의 명령을 내렸다. 삼성디스플레이가 BOE를 상대로 제기한 ‘OLED 영업비밀 침해 소송’에서 삼성의 손을 들어준 것이다. 최종 판결은 11월 이뤄지지만, 예비판결의 결과가 뒤집힐 가능성은 사실상 없다는 것이 업계 중론이다.

BOE는 이번 판결로 미국향 OLED 패널 수출에 더해 미국 내 마케팅·판매·광고·재고 판매 등이 모두 금지됐다. 사실상 미국 내에서의 영업활동이 차단된 것이다.

업계에선 이번 결정으로 한국 업체들이 볼 반사이익은 단기적으로 미미하다는 관측이 나온다. BOE 패널이 탑재되는 아이폰은 대부분 중국에서 생산되므로, BOE로선 미국 수출길이 막혀도 별 타격이 없다는 분석이다. 시장조사업체 유비리서치에 따르면 올해 2분기 애플 내 OLED 점유율은 삼성 46%, BOE 22.7%, LG 21.3%로 BOE가 상당량을 차지하고 있다.

기술을 탈취당한 삼성디스플레이로선 BOE에 즉각적인 제재 효과가 나타나게 하려면 미국 외 지역에서도 소송을 통해 압박을 가해야 하는 상황이다. 미국에서의 승소 경험을 살려 유럽, 인도, 남미 등에서 동시다발적으로 소송을 진행해 BOE의 글로벌 영업활동 전반에 법적 조치를 가할 수 있다.

한편 BOE는 상상 이상의 수법으로 삼성디스플레이의 OLED 기술을 탈취해온 것으로 드러났다. ITC는 예비판결에서 “삼성디스플레이의 보안 조치가 탁월한 수준이었음에도 BOE가 영업비밀을 부정한 수단으로 취득해 사용했다”고 밝혔다.

ITC가 공개한 조사 보고서에 따르면 BOE는 인력 유인, 협력사 압박 등을 통해 삼성디스플레이의 기술을 조직적으로 빼냈다. 삼성디스플레이 전·현직 핵심 엔지니어와 장비 기술자들에게 의도적으로 접근해 고액의 연봉을 약속하며 취업을 유인했고, 삼성디스플레이 협력사에 특정 기술에 대한 정보를 요구한 것이 확인됐다. BOE는 소송 과정에서 ITC에 항변했지만 “BOE가 삼성디스플레이의 영업비밀을 부정 취득했다는 증거는 압도적이다”며 받아들여지지 않았다.

