'비정상회담' 럭키, 9월 한국인 연인과 결혼

인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타)가 다음 달 한국인 여성과 결혼한다.

소속사 드라마하우스스튜디오는 15일 “럭키가 9월28일 서울 모처에서 비연예인 한국인 신부와 결혼식을 올린다”고 밝혔다. 예비 신부는 현재 임신 중인 것으로 알려졌다.

방송인 럭키의 웨딩 화보. 럭키 인스타그램 캡처

럭키는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 웨딩 사진을 올리며 “1996년, 앞으로 어떤 여정이 기다리고 있을지 모른 채 올라탄 한국행 비행기는 제 인생을 크게 바꾸어 놓았다. 오는 9월 28일, 부부로서 새로운 여정을 함께 하려 한다”고 소감을 밝혔다.

럭키는 “가야의 수로왕과 아유타국 허황옥 공주가 서로의 문화를 품고 새로운 역사를 써내려갔듯, 저희 부부도 인도와 한국의 이야기를 함께 써내려가며 서로를 존중하고 이해하며 살아가겠다”며 “따뜻한 마음으로 축복해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 전했다.

럭키는 2016년 JTBC ‘비정상회담 2’ 인도 대표로 출연해 얼굴을 알렸다. MBC에브리원 ‘어서와 한국은 처음이지’, ‘대한외국인’ 등에 출연하는 등 방송인으로 활약했다.

