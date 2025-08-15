제80주년 광복절 경축식, 전북서도 성대히 개최

제80주년 광복절인 15일 전북 곳곳에서도 열려 경축식을 열고 선열들의 희생정신을 기리고, 새로운 도약을 다짐했다.

전북도는 15일 오전 10시 공연장에서 보훈단체 회원과 국군 장병, 도내외 주요 내빈, 도민 등 900여명이 참석한 가운데 제80주년 8·15 광복절 경축식을 개최했다.

15일 전북도청 공연장에서 열린 제80주년 광복절 경축식에서 참석자들이 태극기를 흔들며 광복절의 노래를 제창하고 있다. 전북도 제공

이번 경축식은 광복 80년의 역사적 의미를 기리고 선열들의 희생정신을 추모하는 한편, 미래 100년을 향한 전북의 도약 의지를 다지는 자리로 마련됐다. 행사에 앞서 김관영 전북도지사는 독립유공자 후손을 접견하고 감사 인사를 전했다.

이날 행사에서는 호남 지역 유일 생존 애국지사인 이석규(99) 선생이 소개됐다. 김 지사는 무대에서 이 선생에게 꽃다발과 위로 물품을 전달하며 건강과 안녕을 기원했다. 이석규 선생은 1943년 광주사범학교 재학 시절 독서회를 조직해 민족의식을 고취하고, 봉기를 준비하다 체포돼 옥고를 치른 독립운동가다.

경축 공연은 전북도립국악원 무용단의 부채춤으로 시작됐으며, 군산푸른소리합창단이 제35보병사단 군악대 반주에 맞춰 ‘내 나라 우리 땅’과 ‘광복절 노래’를 합창했다. 이어 문승우 전북도의회 의장의 선창에 맞춰 참석자 전원이 “대한독립만세”를 외치며 행사를 마무리했다.

부대행사로는 전북도청 어린이집 주관 광복절 기념 그림그리기 대회 수상작 14점 전시, 전북지역독립운동추념탑 헌화·분향·묵념 등이 진행됐다.

김관영 전북도지사는 “광복은 선열들의 숭고한 희생 위에 이룩한 역사”라며 “그 도전 정신을 이어받아 전북도가 도전과 변화의 중심이 될 것”이라고 말했다.

15일 전북 완주군 경천면 완주독립운동추모공원에서 열린 광복절의 날 행사에서 기념관 개관식을 하고 있다. 완주군 제공

각 시군도 전날과 이날 잇달아 광복절 경축 행사를 열고 순국선열과 애국지사들의 숭고한 뜻을 기렸다.

완주군은 경천면 완주독립운동추모공원에서 보훈단체 등 150여명이 참석한 가운데 식전 공연과 헌화·분향, 기념사, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행된 기념행사를 열었다.

기념관에서는 특별전 ‘기억의 80걸음, 마음에 새긴 80년’과 함께 현판 제막식이 열려 광복 80년의 발자취와 완주독립운동추모공원의 의미를 되새겼다.

완주군은 국가유공자 예우를 위해 매월 1650여명에게 보훈수당을 지급하고 있으며 참전유공자 사망 위로금 지원, 현충 시설 보수 등 다양한 보훈 정책을 추진하고 있다. 하반기 중 보훈가족 합동 위령제와 한마음 행사도 개최할 계획이다.

15일 전북 남원시 춘향문화예술회관 대공연장에서 열린 광복 80주년 기념 행사에서 특별 음악회가 열리고 있다. 남원시 제공

남원시도 이날 춘향문화예술회관 대공연장에서 500여명이 참석한 가운데 광복 80주년 기념행사를 열고 순국선열과 독립 유공자들의 숭고한 희생을 기렸다.

기념식에서는 국립민속국악원의 특별 음악회도 함께 열었다. 판소리 춘향가 눈대목을 오라토리오 형식으로 재구성해 100여명의 예술인이 국악관현악, 독창, 듀엣, 합창 등 다채로운 구성으로 무대를 펼쳤다.

최경식 남원시장은 “조국을 위해 모든 것을 바친 선열들의 희생과 한민족의 강인한 정신이 있었기에 광복이 가능했다”고 강조하며 “국가유공자들이 더 존중받고, 명예를 드높일 수 있도록 지속적으로 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

