여권발 합당설 ‘솔솔’…혁신당 “우리 당 존재할 것”

조국혁신당 김선민 당대표 권한대행은 15일 더불어민주당 일각에서 제기되는 양당 합당 가능성에 대해 “논의가 너무 성급하고 일방적인 것 같다”며 “분명히 저희 당은 계속해서 존재할 것”이라고 일축했다. 광복절 특별 사면·복권으로 풀려난 조국 전 대표가 정치 일선에 복귀하는 만큼 당의 내실을 다지고 외연을 확장하는 데 주력하겠다는 뜻을 재확인한 것.

조국혁신당 조국 전 대표가 15일 서울 구로구 남부교도소에서 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 김선민 당 대표 권한대행과 인사하고 있다. 연합뉴스

김 권한대행은 KBS 라디오에서 합당 가능성에 대해 “한 번도 논의된 적이 없고 좀 시기상조인 이야기 아닌가 싶다”며 이같이 밝혔다. 그는 “혁신당에 대해 참 많은 분들이 지지를 보여주고, 당원이 아닌 분들도 지역에서 만나면 마음으로부터 지지를 보내준다”며 “민주당과 경쟁할 때 경쟁하고 협력할 때 확실히 협력하는 모습, 우리 사회에 다른 대안적 정당이 하나 있다는 것에 대해서 국민들이 안심하고 기꺼이 지지하는 것이라고 생각한다”고 했다.

같은 당 신장식 의원도 SBS 라디오에서 조 전 대표의 정치 일선 복귀가 머잖았음을 암시했다. 신 의원은 현 지도부가 전원 임기 단축을 결정한 점을 거론하며 “문을 열어뒀으니 그 문을 열고 들어올지 말지는 본인(조 전 대표)이 판단할 것”이라고 했다. 내년 6월 지방선거와 일부 지역구 국회의원 보궐선거가 진행되는 것과 관련해선 “그냥 지나가는 건 아니지 않나 생각한다”며 조 전 대표의 역할론을 강조했다.

혁신당의 이러한 반응은 조 전 대표 사면·복권을 앞두고 여당 내에서 견제성 발언이 나오기 시작한 점을 의식한 것으로 보인다. 민주당 박균택 의원은 전날 조 전 대표를 겨눠 “지금까지 누렸던 인기는 누리지 못할 것”이라고 했다. 조 전 대표가 사면된 데 이어 민주당 주도로 검찰개혁이 추진되는 만큼 “조 전 대표에 대한 측은지심이 해소되고 개인적인 애잔함이나 지지 필요성이 상당히 줄어들 것”이라는 것이다.

박지원 의원은 지난 11일 “생각이 같고 이념이 같고 목표도 같다면 혁신당과 민주당이 합당해서 지방선거와 총선, 다음 정권 재창출까지 해야 우리나라가 살 수 있다고 생각한다”며 “찬반이 있지만 합당이 되리라고 본다”고 했다.

배민영 기자 goodpoint@segye.com

