인도 북부 카슈미르 산간지대서 기습 홍수…56명 사망·80명 실종

인도 북부 카슈미르 산간 지대에서 기습 폭우로 인한 홍수가 발생해 56명이 숨지고 80명이 실종됐다.

15일(현지시간) AP·AFP 통신 등에 따르면 전날 인도령 카슈미르 키슈와르 지역 산간 마을인 초시티에서 갑자기 대규모 홍수가 일어났다. 진흙이 섞인 급류가 주택 밀집 지역과 식당 등지를 덮치면서 56명이 숨졌다. 300명가량이 구조됐으나 부상자 가운데 최소 50명은 중상자로 알려졌다.

14일(현지시간) 키슈트와르 지역의 폭우 피해 모습. AFP연합뉴스

오마르 압둘라 카슈미르 주지사는 성명을 통해 “키슈와르에 구름 폭우가 몰아쳤다”고 밝혔다. 구름 폭우는 짧은 시간 동안 좁은 지역에 매우 많은 양의 비가 집중적으로 쏟아지는 국지성 호우다. 부상자 가운데 일부는 진흙과 잔해로 가득 찬 강에서 구조됐으며 병원에서 치료받고 있다. 구조 당국은 추가로 강한 비와 홍수가 예상된다는 기상청 예보에 따라 전날 밤 구조 작업을 중단하기도 했다.

초시티는 해발 3000m에 위치한 힌두 사원으로 이어지는 순례길에서 차량으로 갈 수 있는 마지막 마을이며, 이 지역의 힌두 순례 행사는 지난달 25일부터 시작돼 다음달 5일에 끝날 예정이었다. 이 때문에 사상가 가운데 상당수가 순례자일 것으로 추정된다.

나렌드라 모디 인도 총리는 사고 후 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “구름 폭우와 홍수로 피해를 본 모든 이들을 위해 기도한다”며 “구조 작업에 필요한 모든 지원을 하겠다”고 밝혔다.

인도 히말라야 일대는 구름 폭우가 잦아 급류와 산사태로 인한 인명피해가 종종 발생하는 곳이다. 지난 5일에도 인도 북부 우타라칸드주 히말라야 인근의 다랄리 마을에서 구름 폭우로 인한 홍수가 발생해 100명이 실종되고 4명이 사망했다. 전문가들은 기후 변화로 인해 최근 몇 년 동안 구름 폭우가 늘었다고 분석했다. 산악지역인 키슈와르 일대에서 진행되고 있는 대형 수력발전소 건설이 홍수 피해를 키웠다는 분석도 제기되고 있다. 이 일대에는 발전 설비용량이 1000메가와트에 달하는 파칼 둘 프로젝트를 포함해 대규모 수력발전소 4곳이 건설되고 있다고 인도 일간 인디언익스프레스가 보도했다. 팔당댐의 발전 설비용량은 120메가와트 규모다.

임성균 기자 imsung@segye.com

