새만금개발청 광복 80주년 ‘80가지 K-푸드의 날’ 선정… 1위는 ‘떡볶이’

새만금개발청이 광복 80주년을 맞은 15일 한국식품산업클러스터진흥원, 한국식품산업협회와 함께 ‘80가지 K-푸드의 날’을 선정해 발표했다. 이는 글로벌 식품허브 비전과 활성화 방안을 모색하는 과정에서 미국의 다양한 ‘식품의 날’ 운영 사례를 참고해 기획됐다.

2025년 1월부터 4월까지 새만금청이 진행한 국민여론 수렴 홍보 배너.

올해 1~4월 국민권익위원회 ‘국민생각함’에서 접수된 532건의 의견을 종합한 결과, 1위는 떡볶이가 선정됐으며 기념일은 광복절(8월 15일)로 정했다. 내년 광복절에는 전 세계 떡볶이 가게들의 광복절, 떡볶이의 날 태극기 달기 운동, 세계 떡볶이 지도 제작 등 관련 행사를 추진할 계획이다.

떡볶이의 날을 시작으로 앞으로 40주간 수요일과 금요일을 각각 K-푸드의 날로 정해 80일간의 K-푸드 여행을 시작한다. 2위부터 10위는 △김밥의 날(8월 20일) △비빔밥(〃22일) △불고기(〃27일) △삼겹살(〃29일) △치킨(9월 3일) △김치(〃5일) △잡채(〃10일) △삼계탕(〃12일) △갈비찜(〃17일) 순으로 정해졌다.

김의겸 새만금개발청장은 “광복 80주년의 기쁨이 80가지 K-푸드의 날로 거듭나 전 세계인과 함께 즐길 수 있기를 기대한다”며 “K-푸드가 세계인의 사랑을 더 받을 수 있도록 적극 협력할 것”이라고 말했다.

