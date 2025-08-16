“학생 행복대학의 새로운 모델, 경상국립대학교”

경상국립대학교(GNU)는 경남을 대표하는 국가거점국립대학이다.

캠퍼스는 진주시 가좌동 본캠퍼스, 칠암동 산학캠퍼스, 내동면캠퍼스, 통영시 수·해양캠퍼스, 창원시 산학혁신캠퍼스 등 5개로 구성돼 있다.

경상국립대는 17개 단과대학 107개 모집단위에 재적생은 2만3916명이고, 전임교원은 1033명이다.

동문은 22만여 명이다. 역사와 규모, 시설, 교육·연구 여건에서 최고의 전통과 경쟁력을 자랑한다.

경상국립대는 2023년 11월 경남지역 대학 중 최초로 글로컬대학30 사업에 선정돼 5년 동안 교육부로부터 1000억 원을 지원받는다.

2025년 6월 2차 연도 연차평가에서 최고 등급을 획득해 우주항공·방산 특화 전략의 성과를 입증했다.

또 2025년에는 라이즈(RISE) 사업으로 인재양성과 지역성장의 중심으로서 경상국립대의 위상을 증명했다.

경상국립대는 라이즈사업을 통해 경남도로부터 5년간 1094억5000만원을 지원받아 4대 프로젝트 20개 과제를 수행한다.

경상국립대의 연간 등록금은 평균 408만4000원으로서 전국대학 평균 710만여원, 국공립대학 평균 429만여원, 사립대학 평균 799만여원에 비해 현저히 적은 편이다(2025년 정보공시 기준).

반면 학생 1인당 연간 장학금은 301만7000원이다(2024년 정보공시 기준).

학생생활관 이용 학생은 가좌캠퍼스 3581명, 칠암캠퍼스 1205명, 통영캠퍼스 479명 등 모두 5265명으로, 재학생의 27.8%이다(2025년 정보공시 기준).

경상국립대 2024년 총연구비는 1226억2800만원으로 전국 국공립대 9위, 비수도권 10위이다. 중앙정부 연구비는 1060억3600만원으로 4년제 대학 19위이고, 경남·부산·울산지역 대학 중 3위이다(한국연구재단 <2024년도 전국 대학연구활동 실태조사 보고서>).

◆권진회 총장 “진로·취업·창업 역량 강화와 국제 경쟁력 향상에 최선”

권진회 총장은 ‘학생이 행복한 대학’을 만들겠다는 공약을 실천에 옮기고 있다.

권 총장은 “우리 학생들이 졸업할 때 ‘경상국립대에서 대접을 받으며 공부했다’고 말하도록 하겠다”고 늘 강조한다.

경상국립대가 가장 크게 심혈을 기울이는 부분은 취업·창업이다.

많은 학생이 이용하는 도서관 1층에 진로·취업·창업 상담 부스 설치, 전 학과 3학년 대상 진로·취업 설명회 개최, 자기주도적 진로·취업 준비를 위한 진로·취업 로드맵 및 취업역량 역량 마일리지 장학금 신설 추진, 진로·취업 역량 활동 관리를 위한 학생이력관리시스템 고도화 추진, 취·창업 교과목 개편 추진, 상담 인력 확충 등 다방면의 노력이 이어지고 있다.

고용노동부의 10억 원 규모 취업 지원 사업도 유치하여 운영 중이다.

특히 연구개발(R&D) 근로장학생 예산을 2배 이상 증액해 시행하고 있다.

학생 선호 기업 중심의 취업상담설명회에 대한 학생 만족도는 98%에 달했다.

권 총장은 “학생들의 볼거리, 즐길 거리 등 문화콘텐츠를 확충해 가좌캠퍼스 일원을 젊음과 문화가 살아 있는 거리로 만들고 있다”며 “가좌천을 서울 청계천과 같은 문화공간으로 만들고 도서관 1층 필로티 공간도 상설 전시·공연 공간으로 조성할 계획이다. 예절교육관을 활용한 한옥카페도 ‘학생 행복 정책’의 하나”라고 강조한다.

그는 “국제화 지표 향상을 위한 전략을 다각적으로 추진하고 있다. 글로벌자율전공학부 2026년 신설, 우주항공대학 그랑제콜 모델 도입, 세계 유명 대학과의 우주항공 분야 복수학위제 확대 등을 추진한다”고 밝혔다.

이어 “행정·연구에 인공지능(AI) 도입, 구성원 대상 AI 교육 확대, 칠암캠퍼스 산학협력 허브 전환 등을 강력하게 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

◆학생 1인당 평균 장학금 301만7000원

경상국립대는 학생이 낸 등록금의 75.8%를 장학금으로 돌려준다.

2024년 대학정보공시 자료(2023학년도 실적)에 따르면 학생 1인당 평균 장학금은 301만 7000원이다. 연간 장학금 총액은 437억8018만여원이다.

경상국립대의 장학금 종류는 교내장학금 33종, 지방자치단체 장학금 32종, 사설 및 기타 장학금 82종에다 국가장학금 12종까지 합하면 모두 159종이나 된다.

교내장학금 가운데 신입생 입학성적우수 장학금은 GNU리더스, 단과대학 수석(수시·정시), 단과대학 차석(수시·정시), 농어촌특별전형 우수(수시), 모집단위 우수(수시·정시·편입학), 외국인 우수(외국인 전형) 등으로 나뉜다.

GNU리더스 장학금은 국어·영어·수학 수능등급을 합산해 대학별 4등급 이내의 학생에게 지급한다.

등록금 전액(계속지원조건 충족 시 수업연한)과 학기당 생활보조금(400만원), 학기당 생활관비(80만원 이내)를 지원한다.

단과대학 수석에게는 등록금 전액(계속지원조건 충족 시 수업연한)과 2학년까지 학기당 생활보조금(200만원), 첫 학기 생활관비(60만원 이내)를 지원한다.

교내장학금으로는 재학생 성적우수 장학금, 저소득층 희망장학금 및 기타 특별 장학금이 있다.

기타 특별장학금에는 △사회적 배려자에게 지급하는 국가유공자장학금, 장애학생장학금, 다문화가족장학금, 북한이탈주민장학금이 있다.

그 외 △본교 2자녀에게 지급하는 가족사랑장학금 △4개 학기 연속 성적우수자에게 지급하는 탑클래스장학금 △학생 활동자에게 지급하는 리더십장학금, 신문방송사기자장학금, 학군단장학금 △근로의 대가로 지급하는 개척근로장학금 △본교 석사과정 합격자에게 지급하는 연구장려장학금 등이 있다.

◆학생생활관 5265명(재학생의 약 27.8%) 이용

학생생활관은 경상국립대 학생들이 가정적인 분위기에서 학생 스스로 면학에 전념하도록 하기 위해 만든 편의시설이다.

경상국립대 학생생활관은 학생들의 건강관리를 위해 양질의 식사를 제공하고 있으며 건전한 여가 선용을 위한 휴게실 등을 갖추고 있다.

공부만 할 수 있는 정독실을 비롯해 PC실, 복사실, 다목적홀, 토론실 등도 마련돼 있으며(가좌캠퍼스 기준) 체력단련실(헬스장, 당구장, 탁구장), 편의점, 현금인출기도 갖춰 학생들이 편리하게 이용할 수 있다.

경상국립대 학생생활관의 전체 수용인원은 5265명이다(대학원생+학부생).

2025년 7월 현재 기준으로 대학원 및 학부생 1만8935여명의 약 27.8%가 생활관을 이용할 수 있다.

특히 경상국립대는 가좌캠퍼스에 여학생 전용(1인실 50실, 2인실 175실) 생활관 신축공사를 올 10월 착공해 2027년 1학기부터 400명이 추가 이용하도록 할 예정이다.

가좌캠퍼스 생활관은 가좌캠퍼스 학생의 22.5%인 3581명이 이용한다. 생활관 모집정원의 41.7% 내외를 신입생 중에서 원거리순으로 선발한다.

칠암캠퍼스 제1분관(옛 경남과기대)은 950명(수용률 73.2%)이 이용할 수 있으며 모집정원의 50% 내외를 신입생 중에서 원거리순으로 선발한다.

칠암캠퍼스 제2분관(의과대학과 간호대학)은 255명(일반학생 250명, 장애인 2명, 연구교수 3명)이 이용할 수 있으며 수용률은 39.1%이다. 제2분관은 2학년(의예과·간호학과)부터 선발하며 1학년(의예과·간호학과)은 가좌캠퍼스에서 수업하므로 가좌캠퍼스 생활관에서 선발한다.

통영캠퍼스(해양과학대학) 생활관 이용인원은 479명으로 이용률은 43.5%이며 신입생은 입실 희망자 전원(100%) 선발한다.

◆유연한 학사구조, 수요자 중심의 교육제도 운영

최근 고등교육은 신산업 수요에 대응한 미래 인재 양성과 다양한 학습자 요구 및 수요에 부응하는 맞춤형 교육 필요성 증가로, 대학 학사제도 유연화 중요성이 부각되고 있다.

이에 따라 경상국립대는 연계·융합전공, 마이크로디그리, 마이크로디그리 융합학사 등 수요자 중심의 교육과정을 확대 운영하고 있다.

경상국립대는 전공 등 교육내용을 소단위로 세분화해 구체적인 역량 계발 교육과정을 제공하고 인증하는 제도인 ‘소단위 교육과정(마이크로디그리)’, 하나의 전공 외에 추가로 다른 전공을 이수하여 졸업 시 2개 이상의 학위를 취득할 수 있는 제도인 ‘다전공(연계·융합, 학생설계전공, 마이크로디그리 융합학사)’ 등을 운영한다.

2025학년도 1학기 현재 융합전공은 30개 전공에 415명, 학생설계전공은 11개 전공에 11명, 마이크로디그리는 87개 교육과정에 1406명, 마이크로디그리 융합학사에는 5개 전공에 2명이 참여하고 있다.

또 경상국립대의 대표적 혁신학사제도인 ‘개척학기제’는 한 학기 동안 개인 또는 2~3명이 팀을 구성해 스스로 교과목을 만들고, 수업 대신 창의적인 활동을 수행해 학점을 인정받는 자기주도적 학사유연화 제도이다.

교양은 최대 7학점, 전공은 최대 13학점까지 인정받는다.

특히 교과목 수행을 위한 활동지원금으로 교양은 1명당 최대 20만원, 전공은 1명당 최대 30만원을 지원하고 성과발표회에서 최우수, 우수, 장려로 뽑힌 팀에게는 우수과제장학금도 지급한다.

경상국립대는 학생들의 참여율을 높이고 제도의 효율성을 제고하기 위해 2025년부터 개척학기제에 많은 변화를 줬다.

기존에는 학생들이 교과목 주제와 활동 내용 모두 직접 설계해야 했다면, 2025학년도 2학기부터는 학생 외에 교수·기업·기관 등이 제안한 주제로 활동을 설계·수행하는 신규 유형을 운영한다.

2025년 7월 현재 6개의 주제가 제안돼 2학기에 운영될 예정이다.

이 외에도 2025학년도 1학기부터 성과발표회를 비교과프로그램으로 운영한다.

개척학기제에 관심 있는 학생들에게 역량점수를 부여하고, 신청 전 성과발표회를 참관할 좋은 기회를 제공하는 것이다.

학기마다 40~60명의 학생들이 꾸준히 이수했으며, 2025학년도 2학기 신청 학생은 155명으로 선발 규모와 참여 혜택이 지속적으로 확대되고 있다.

경상국립대는 전공실무능력 제고를 위한 융·복합 교육과정을 편성하고 다양성·유연성을 확보하기 위해 교육과정을 확대하고 있다.

경상국립대는 모집단위 광역화 및 전공자율선택제에 따른 무전공 즉 ‘자율전공학부’를 2025학년도에 신설해 해마다 41명을 모집한다.

자율전공학부는 전공을 단순히 늦게 선택하는 것이 아니다. 스스로 진로를 탐색하고 설계할 수 있도록 지원하는 과정이다.

입학 후 다양한 분야를 경험하며 자기주도적으로 진로를 설계하고 적성과 흥미를 충분히 탐색하고 결정함으로써, 창의적 융합역량과 문제해결 능력을 키운다.

나만의 전공을 설계해 미래사회가 요구하는 융합형 인재로 성장할 수 있는 길이다.

이러한 수요자 중심의 교육제도로 학생은 관심 분야와 진로에 따라 교과목을 자율적으로 선택할 수 있고, 교과와 비교과 프로그램을 연계한 역량 기반 학습경험 설계로 개인 맞춤형 성장경로를 구축하고 있다.

이러한 학습경험은 학생역량관리시스템을 통해 체계적으로 지원되며, 디지털배지(Digital Badge)와 같은 디지털 증명서를 활용해 대학생활의 다양한 경험과 성취를 시각적으로 기록하고 공유할 수 있다.

◆우주항공대학 신입생 등록금 전액 지원

경상국립대는 2023년 11월 교육부의 글로컬대학30 사업에 선정됐다.

경상국립대는 우주항공 및 방위산업의 우리나라 최대 집적지인 경남의 지역적 특성을 고려해 ‘우주항공·방산 허브 대학’ 혁신 모델을 제안, 글로컬대학에 최종 선정됐다.

글로컬대학 사업의 비전은 ‘우주항공·방산 분야의 글로컬 선도대학 GNU, Glocal No.1 University’이다.

우주항공·방산 분야 글로벌 TOP 10 대학, 아시아 TOP 3 대학으로 도약하는 것을 목표로, 2027년까지 △우주항공대학 졸업생 취업률 75% △경남우주항공·방산과학기술원(GADIST) 졸업생 취업률 95% △글로컬대학 관련 졸업생의 지역 내 취업 유지율 60% △THE 세계대학 순위 100위권 내 진입 등을 목표로 사업을 추진한다.

경상국립대는 2024년 3월 우리나라 최초의 우주항공 분야 단과대학인 ‘우주항공대학’을 설립해 첫해 107명의 입학정원을 시작으로 2025학년도에는 174명으로 증가했고, 2027학년도까지 250명으로 늘릴 계획이다. 이 학과는 무제한 전과를 허용한다.

경상국립대는 글로컬대학 사업 선정으로 2028년 2월까지 5년간 교육부로부터 1000억원, 경남지역 지자체로부터 530억원을 지원받아 2024~2025학년도에는 우주항공대학 모든 신입생의 등록금과 기숙사비 전액을 지원했다.

2026학년도부터는 신입생의 등록금 전액 지원과 다양한 교육지원 프로그램 운영을 통해 신입생은 물론 재학생들까지 혜택을 확대해 나갈 계획이다.

우주항공대학은 우주항공 분야의 글로벌 인재를 양성하기 위해 프랑스 인사툴루즈, 영국 크랜필드, 벨기에 몽스대학 등 해외 선진대학과의 교환학생 제도를 운영하고, 해외 명문대학과의 복수학위 취득을 위해 국내 최초 한국판 ‘CSA-그랑제콜’ 모델을 수립했다.

또한 경상국립대-서울대학교 항공우주공학부 간 공동교육과정을 운영해 우수 학생에게 국내 최고 수준의 교육 기회를 제공하고 있다.

이 외에도 3학기제, 학·석사 연계과정 등 혁신적인 교육과정을 확대해 우주항공 분야의 전문인력을 양성하는 데 주력하고 있다.

◆국제화 역량 함양…43개국 330개 대학과 교류협정 체결

경상국립대는 재학생들의 국제화 역량을 키워주기 위해 다양한 제도를 시행한다.

경상국립대는 43개국 330개 대학과 교류협정을 체결했다. 이 가운데 ‘학생 교류’ 협정을 체결한 대학은 29개국 124개 대학이다.

2025년 2학기에는 9개국 23개 대학에 50명을 파견한다. 경상국립대가 학생을 파견하는 대학은 △중국 장수대, 천진공대, 산동대(제남·위해), 청도대, 청도빈해대 △독일 데겐도르프공대 △대만 창화사범대, 중국문화대 △스페인 말라가대 △일본 간사이대, 고마자와대, 나가사키대, 나고야대, 메이지대, 시마네대, 오사카대 △라트비아 리가기술대 △프랑스 튀미에르리옹2대, 콩피에뉴공대 △인도네시아 비누스대 △카자흐스탄 유라시아국립대, 사르센 아만졸로프 동카자흐스탄국립대이다.

아울러 학생들의 국제화 역량을 강화하기 위해 교환학생 파견지원금을 신설, 아시아권은 1인 200만원, 유럽 및 영미권에는 1인 400만원을 정액 지원할 예정이다.

경상국립대는 학생 스스로 해외 유명 대학이나 국제기구 등을 탐방해 국제 경쟁력을 제고하도록 하는 ‘학생 해외자율탐방 프로그램도 운영한다.

유럽·아프리카 권역, 미국·호주 권역, 아시아 권역으로 나누어 25팀 정도(총 100여명) 선발하는데, 유럽·아프리카·미국·호주는 1인당 180만원, 아시아는 1인당 110만원을 지원한다.

이 프로그램은 경상국립대의 대표적 해외탐방 프로그램으로 자리매김하고 있다.

또 경상국립대는 매년 하계·동계 해외봉사 프로그램을 운영해 학생들이 세계시민으로 성장하도록 지원한다.

2025년 하계 봉사활동은 역대 최대 규모인 학생 50명과 교직원 8명으로 봉사단을 구성해 6월 30일부터 7월11일까지 12일간 몽골 울란바토르에서 진행했다.

경상국립대는 “이러한 봉사활동 경험으로 학생들은 다양한 문화와 환경에서 경험을 쌓고 공동체 의식을 함양하게 된다. 이는 세계시민이 갖춰야 할 자질이자 경상국립대 교훈인 개척정신”이라고 강조한다.

◆GNU 스포츠콤플렉스에서 체력단련·정신건강

경상국립대의 ‘GNU 스포츠콤플렉스’는 교수·직원·학생 등 대학 구성원뿐만 아니라 지역 주민들에게도 개방해 함께 이용하고 있다.

2021년 6월 운영에 들어간 스포츠콤플렉스는 연면적 7779.06㎡ 규모로 수영장(25m×8개 레인)을 비롯해 필라테스, 요가, 피트니스, 유아(유소년) 프로그램을 운영할 수 있는 최신·최고 시설을 갖췄다.

경상국립대는 학생들의 스트레스 해소와 체력 단련으로 학습활동에 도움을 주기 위해 재학생에 대해 스포츠콤플렉스 자유이용권 요금을 할인(34%)해 주고 있다.

재학생들은 최신 시설이 구비된 스포츠콤플렉스를 상대적으로 저렴한 가격으로 적극적으로 활용해 건강과 건전한 학습활동에 많은 도움을 받고 있다.

재학생을 대상으로 하는 프로그램은 피트니스, 수영, 필라테스&요가가 있다.

피트니스는 자유피트니스, AI피트니스, SGT(런앤핏), SGT(타바타) 등으로 나뉘는데 프로그램과 요일에 따라 10~20%를 할인한다.

그룹수영은 일반레슨, 수중부하운동, 아쿠아줌바 등으로 나뉘며 10%를 할인한다.

필라테스&요가는 대기구필라테스, 소도구필라테스, 프리필라테스, 요가 등으로 나뉘는데 10~20% 할인한다.

◆입학정원의 81.3% 수시모집에서 선발

경상국립대는 2026학년도 신입생 수시모집 원서를 9월 8~12일(오후 7시)까지 대학 누리집에서 온라인 접수한다.

수시모집 인원은 3755명으로 전체 모집정원 4621명의 81.3%이다. 전형별로는 학생부교과전형 2147명, 학생부종합전형 1554명, 실기·실적전형 54명이다.

2026학년도 대학입학전형은 지난해와 비교해 수시와 정시모집 비율의 변화는 없으며 학교 교육과정이 전형 평가에 충실히 반영되도록 개선했다.

학생부교과전형의 학생부 내신 성적 반영 교과목을 전년도에는 인문·사회와 이·공 자연계열로 분리해서 반영했으나 2026학년도는 계열 구분 없이 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 주요 교과 전 과목이 반영되도록 개선하여 수험생들의 혼란을 최소화했다.

학생부종합 일반전형 면접고사의 경우 전년도와 달라진 점은 의과대학은 면접고사 선발 배수를 3배수에서 5배수로 확대해 더 많은 수험생에게 기회를 제공하게 되고, 간호대학의 지역인재전형과 사회과학대학 일부 모집단위의 면접고사는 폐지했다.

그 외는 전년도와 동일하게 의대와 약대를 포함해 6개 단과대학에서 면접고사가 시행된다.

올해 자율전공학부 모집은 인문·사회와 자연과학으로 분리 모집하지 않고 통합해 모집한다는 점과, 모든 전형에서 학교폭력 가해자에 대한 엄격한 평가가 이뤄진다는 점도 유의해야 한다.

자세한 내용은 경상국립대 입학처 누리집에서 확인하면 된다.

진주=강승우 기자 ksw@segye.com

