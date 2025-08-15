李대통령 "광복으로 찾은 빛·내란서 지킨 빛 함께 지켜내자"

이재명 대통령은 15일 "광복으로 찾은 빛을 다시는 뺏기지 않도록, 독재와 내란으로 지켜낸 빛이 다시는 꺼지지 않도록 해야 한다"며 "우리 모두가 함께 지켜내자"고 말했다.



이 대통령은 이날 서울 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에 참석해 경축사를 통해 "우리의 굴곡진 역사는 '빛의 혁명'에 이르는 지난한 과정이었다"고 돌아보며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 공연을 지켜본 뒤 박수치고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 "3·1혁명의 위대한 정신이 임시정부로 이어져 마침내 우리는 다시 빛을 찾았다"며 "4·19혁명, 5·18 민주화운동, 6·10 민주항쟁으로 민주화의 빛을 환하게 밝혔다"고 평가했다.



이어 "세계사에 없는 두 번의 무혈 평화혁명으로 이 땅이 국민주권이 살아있는 민주공화국임을 만천하에 선언했다"며 2016년과 지난해 있었던 대통령 탄핵 국면을 언급했다.



이 대통령은 특히 "지난해 말부터 올해까지 이어진 빛의 혁명은 타고르가 노래한 '동방의 등불'이 오색 찬란한 응원봉 불빛으로 빛나는 감격의 순간이었다"며 "이를 지켜내는 것이 선열들의 숭고한 희생에 화답하는 길"이라고 강조했다.



이 대통령은 과거 독립운동가를 기리고 유공자를 예우하는 등 보훈의 중요성도 부각했다.



이 대통령은 "대한민국은 지난 80년간 눈부신 성취를 이뤘다"며 "이는 거저 얻어진 것이 아닌, 스스로를 불사른 수많은 이들의 희생과 헌신으로 일궈낸 것"이라고 역설했다.



이어 "음수사원(飮水思源), 물을 마실 때 그 물의 기원을 생각한다는 말처럼 선열들의 희생과 헌신을 기리는 것은 자유와 풍요를 누리는 우리가 해야 할 응당한 일"이라고 주장했다.



그러면서 "자랑스러운 항일투쟁의 역사를 기리고 독립유공자의 명예를 지켜야 한다"며 "독립투쟁의 역사를 부정하고 독립운동가들을 모욕하는 행위는 더는 용납하지 말아야 한다"고 거듭 촉구했다.



이 대통령은 "특별한 희생을 치르신 분들에 대한 예우가 커질수록 공동체는 튼튼해질 것"이라며 "독립투쟁의 역사를 제대로 기록하고 기억하겠다. 애국지사분들께 예우를 다하고 유족 보상범위를 넓히는 동시에 해외 유공자 유해봉환도 추진할 것"이라고 약속했다.

