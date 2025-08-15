‘광복 80주년’ 국가보훈부 제작 K-응원봉 ‘보훈봉’‥ “어둠을 뚫고 국회의사당을 밝혔다”

국가보훈부에서 기획·제작해 국민들에게 배포한 ‘보훈봉’, 광복 80주년을 기념하는 메시지와 함께 태극기가 응원봉 안으로 새겨져 있다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난 14일 오후 서울시 영등포구 국회의사당 앞 잔디광장에서 열린 광복80년 전야제 '대한이 살았다'에 참석해 공연을 관람하고 있다. 국가보훈부 제공

광복 80주년을 하루 앞둔 지난 14일 밤 8시 15분(8.15). 국회 잔미마당에 국민들이 모였다. 손에는 모두가 밝게 빛나는 응원봉을 들고 있었다. 바로 국가보훈부에서 국민들에게 나눠준 ‘보훈봉’. 국가기관에서 만든 첫 번째 응원봉이다.

밝게 빛나는 보훈봉이 국회 잔디광장을 수놓았다. 광복 80주년을 맞아 열린 ‘대한이 살았다’ 전야제는 온 국민이 함께였다.

독립영웅을 추모하는 불빛과 1,945대의 대규모 드론쇼가 이어져 감동을 자아냈다. 전야제에는 가수 싸이, 다이나믹듀오를 비롯해 매드클라운과 크라잉넛, 거미 등 인기가수 11팀도 자리를 빛냈다.

14일 서울 여의도 국회의사당에서 열린 "제80주년 광복절 전야제"에서 화려한 불꽃쇼가 펼쳐지고 있다. 국가보훈부 제공

14일 서울 여의도 국회의사당에서 열린 '"제80주년 광복절 전야제"에서 대규모 드론쇼가 펼쳐지고 있다.국가보훈부 제공

가수들의 공연이 진행될 때마다 무대 앞쪽에는 수천 개의 보훈봉이 빛을 내며 물결을 이뤘다. 관객들의 함성과 함께 태극기를 품은 보훈봉이 흔들리는 장면은 장관을 연출했다는 평이다.

14일 서울 여의도 국회의사당에서 열린 "제80주년 광복절 전야제"에서 국가보훈부에서 국민들에게 나눠준 ‘보훈봉’을 흔들고 있다. 국가보훈부 제공

‘보훈봉’은 전야제의 매순간 빛났다. 광복의 빛과 민주주의의 희망을 형상화했다. 단순한 응원 도구를 넘어, 국민이 함께 만드는 역사적 순간이라는 메시지까지 담아 밤하늘을 수놓았다. 관객들이 빛을 흔드는 순간, 무대와 객석이 하나의 거대한 ‘광복의 파도’로 그려졌다.

전야제에 참석한 국민들의 면면도 가지각색이었다. 친구·연인은 물론 가족 등 다양한 관객들이 눈에 띄었다. 여름밤, 잔디밭에서 음악을 즐기는 뮤직 페스티벌 형식의 광복 80주년 기념 행사의 반응은 그 어느 때보다 뜨거웠다.

순국선열들의 헌신을 기리는 헌정곡이 포함된 케이-팝(K-pop) 공연들도 주목받았다. ‘진달래 꽃이 피었습니다’와 ‘대한이 살았다’를 부른 알리와 매드클라운을 비롯해 ‘신독립군가’를 가창할 크라잉넛 밴드 등 아티스트 별로 뜻깊은 메시지와 공연 콘셉트를 준비하여 광복80년 전야콘서트의 의미를 더했다.

14일 서울 여의도 국회의사당에서 열린 "제80주년 광복절 전야제"에서 독립 영웅들의 초상을 하늘에 그려내는 대규모 드론쇼가 펼쳐지고 있다.김좌진 장군 초상.국가보훈부 제공

행사장에 참여한 한 시민은 “핫템 보훈봉을 받고 싶어서 아침부터 줄을 섰다” “미디어 파사드 , 공연, 드론쇼 어느하나도 빠짐없이 감동적인 광복 80축제의 장이었다” “내년에도 또 열리길 기대한다” 라고 말했다.

14일 서울 여의도 국회의사당에서 열린 "제80주년 광복절 전야제"에서 미디어파사드 공연이 펼쳐지고 있다. 국가보훈부 제공

한편 광복80 대한이 살았다 전야제는 국가보훈부 대한민국국회 광복회가 공동주관하며 사전부터 큰 화제를 일으켰으며 약 3만명의 관객으로 인산인해를 이루며 정부, 입법기관, 민간이 합동안 첫 번째 광복절 행사로 큰 호평을 받았다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

