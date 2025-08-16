부산에 ‘우리 동네 사회가치경영(ESG) 센터’ 5호점 개소

부산시는 전날 부산 중구 영주동에서 친환경 노인일자리 사업인 ‘우리동네 사회가치경영(ESG) 센터’ 5호점을 개소했다고 15일 밝혔다.

이번에 문을 연 5호점은 폐원한 어린이집을 리모델링해 우리동네 ESG 센터로 새활용한 첫 번째 사례다. 2023년 10월 문을 닫은 영주어린이집을 탈바꿈해 지속 가능한 환경보호를 실천하는 거점이라는 새로운 역할을 부여했다. 시는 저출산 고령화 시대 도심의 유휴공간을 활용해 새로운 가치를 재창출한다는 점에서 또 다른 사회가치경영을 실천하는 방법이라고 강조했다.

지난 14일 부산 중구 영주동에서 문을 연 ‘우리동네 사회가치경영(ESG) 센터’ 5호점 조감도. 부산시 제공

5호점은 노인일자리 사업 참여자들과 함께 폐플라스틱과 커피박 등을 재활용해 제품을 제작하고, 어린이 환경 교육 프로그램 등 지역 내 폐자원을 재순환하는 사업을 추진한다.

시는 5호점 개설에 이어 연말까지 센터 5곳을 추가로 설립해 10호점까지 개설하고, 내년에 16호점을 개소할 예정이다. 또 우리동네 사회가치경영(ESG) 센터 모델을 부산 전역으로 확산하고, 전국을 넘어 세계화를 위해 매진할 계획이다.

정태기 시 사회복지국장은 “우리동네 사회가치경경 센터 사업은 전국을 넘어 국제적으로 인정받는 친환경 노인일자리 사업”이라며 “진정한 예방적 복지를 선도하고, 노인도 살기좋은 안녕한 부산을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

