제주 해수욕장 이용객 100만명 돌파… 2024년보다 9일 빨라

제주 해수욕장을 찾은 관광객이 올해 처음으로 100만명을 넘어섰다.

15일 제주도에 따르면 도내 해수욕장 이용객이 13일 기준 102만3559명을 기록했다. 이는 작년 같은 기간(84만62명)보다 21.8% 증가한 수치로, 지난해보다 9일 앞당겨 달성한 것이다.

제주시 금능해수욕장.

올 들어 빨라진 무더위에 대비해 해수욕장을 일찍 열고 휴가철 수요에 선제 대응한 결과로, 지역경제와 관광산업에 활력을 불어넣고 있다.

지역별로는 제주시 8개 해수욕장에 91만2872명이 몰렸고, 서귀포시 4개 해수욕장에는 11만687명이 다녀갔다.

제주시는 함덕해수욕장이 50만5964명으로 이용객이 가장 많았고, 협재(10만887명), 금능(7만5152명)순이었다. 서귀포시는 표선(4만6950명), 중문색달(4만780명) 순으로 인기를 끌었다.

이용객 증가에는 조기 개장 외에도 ‘삼무(三無) 해수욕장’ 정책과 다양한 해변 축제가 기여했다.

‘삼무 해수욕장’은 불친절과 바가지요금, 인명사고를 없애겠다는 정책으로, 파라솔·튜브 등 피서용품 가격을 합리적인 수준으로 유지하고 가격 표시를 명확히 해 ‘가성비 높은 해수욕장’을 조성했다.

안전관리도 강화했다. 도내 12개 해수욕장에 안전요원을 충분히 배치하고 구역별 안전관리 점검반을 상시 운영해 사고 예방에 힘썼다.

지난달부터 ‘김녕 성세기해변축제’, ‘이호테우축제’, ‘월정 한모살해변축제’ 등이 잇따라 열려 관광객과 도민의 참여를 이끌었다. 23일 금능해수욕장에서는 ‘금능원담축제’가 열릴 예정이다.

오상필 제주도 해양수산국장은 “조기 개장이 지역관광 활성화로 이어지고 있다”며 “다음 달 1일 폐장 이후에도 안전요원을 배치해 사고 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]