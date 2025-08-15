전현무 "결혼? 5년 지나면 깔끔하게 포기할 것"

전현무. 사진=MBN·채널S '전현무계획2' 제공

방송인 전현무가 5년 뒤 비혼을 선포할 가능성을 언급했다.

15일 오후 9시 20분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획2'에서 전현무와 유튜버 곽튜브(곽준빈)는 어디서도 터놓은 적 없는 결혼 토크를 한다.

이날 방송에서 두 사람은 경남 통영의 넘사벽 대표 식문화 '다찌'를 즐긴다. 통영의 유명 '다찌' 골목에서 맛집을 엄선해 자리 잡는다.

이들은 전복죽을 시작으로 멸치회무침, 각종 회와 해산물, 우럭구이, 비단가리비찜, 잡어 지리탕 등이 끝없이 나오는 '다찌' 코스에 감격을 금치 못한다.

이후 '얼음 양동이'에 담겨 나온 맥주를 페어링하던 중, 곽튜브는 전현무에게 "몇 살에 결혼하고 싶은지?"라고 돌발 질문한다.

전현무는 "나? 만약 5년 안에 결혼 못하면 안 하고 살 것 같다. 5년 지나면 깔끔하게 포기할 것"이라고 하더니, "전현무! 5년 뒤 비혼 선언!"이라며 '뉴스 헤드라인'까지 직접 짓는다.

그러면서 "어쩔 수 없어"를 계속 반복한 전현무는 그 이유까지 설명해 곽튜브를 놀라게 만든다.

곽튜브는 "저는 원래 빨리 결혼하는 게 목표였다"고 털어놓고, 전현무는 경험에서 우러난 조언을 건넨다.

그러자 곽튜브는 "이 정도 노하우면 (내 결혼식) 주례를 봐주셔도 괜찮겠다"고 슬쩍 부탁하지만, 전현무는 "그러면 내 결혼이 더 늦어진다. 주례 보고 다니면 누가 나랑 결혼하겠냐?"며 한사코 손사래를 친다.

그럼에도 곽튜브는 "그럼 3년 안에 결혼할 테니 (결혼식) 사회를 봐 달라"며 '3년 내 결혼 계획'을 선포해 전현무를 충격에 빠트린다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]