이국종부터 마을이장까지…李대통령에게 임명장 주는 국민대표들

이재명 대통령의 15일 국민임명식을 앞두고 이 대통령에게 임명장을 전달할 '국민 대표' 80인의 면면이 관심을 끈다.



강유정 대통령실 대변인은 전날 브리핑에서 "광복 후 80년간 민주주의, 경제성장, 과학기술, 문화, 스포츠 등에서 세계적 성과를 거둔 분들은 물론 우리의 일상을 담담히 챙긴 시민들로 80명의 대표를 선정했다"고 밝혔다.

이국종 국군대전병원장. 연합뉴스

행사에서 이들은 원형무대에 올라 미리 마련해 둔 대형 큐브에 자신이 직접 쓴 임명장을 거치할 예정이다.



특히 이 가운데서도 목장균 광복회원, 이국종 국군대전병원장, 이연수 NC AI 대표, 하가영 영화감독 등 4명은 이 대통령 부부와 함께 가장 마지막에 임명장을 큐브에 올려놓는 역할을 맡았다.



우선 목장균 광복회원의 경우 광복군 독립운동가였던 목연욱 지사의 아들로, 1945년 8월 15일에 태어난 '광복둥이' 이기도 하다. 1990년에는 건국훈장 애족장을 받은 바 있다.



이국종 원장은 2011년 청해부대 '아덴만의 여명' 작전 당시 석해균 선장을 치료해 주목받았고, 2017년에는 판문점에서 귀순하는 과정에서 총상을 입은 북한 병사를 수술하기도 했다.



이후에도 응급의료시스템 개선에 활발한 목소리를 냈으며 경기도 응급의료 전용 헬기인 '닥터헬기' 도입 및 전국 권역외상센터 설치를 위한 '응급의료에 관한 법률' 개정 등에 기여했다는 평가를 받고 있다.

이재명 대통령. 이재명 대통령 SNS

이연수 대표는 이재명 정부가 '인공지능(AI) 3대 강국'을 목표로 내걸고 추진하는 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 참여하는 기업인이다.



또 허가영 감독은 단편영화 '첫 여름'으로 제78회 칸국제영화제에서 학생 영화 부문 1등 상의 영예를 차지한 20대 신예 감독이다.



허 감독은 지난 6월 대통령실에서 열린 문화예술계 인사들 초청행사에서 이 대통령을 만나 "상업영화가 아닌 독립영화나 예술영화가 더 많이 제작되도록 정부의 지원이 필요하다"고 건의하기도 했다.



이외에도 국민대표 80인 가운데는 눈에 띄는 스토리를 가진 인사들이 다수 포함됐다.



일제강점기 아동문학가이자 어린이날 창시자인 고(故) 방정환 선생의 후손 나영의·김영숙 씨도 참여하며, 2002년 한일월드컵 당시 4강 신화에 일조한 박항서 감독, 인공지능(AI) 알파고와 세기의 바둑 대결을 벌인 이세돌 기사의 모습도 볼 수 있다.



AI 기반 기능의학 솔루션 업체인 랩스와이즈넷의 장정우 대표도 명단에 이름을 올렸다.



장 대표는 코로나19로 많은 기업이 어려움을 겪던 시절 정부의 대출 지원을 받아 경영 위기를 극복하고 오히려 기업의 발전을 다지는 기반을 마련했다는 점에서 소상공인 공단의 추천을 받았다.



여기에 국내 최초 자연임신으로 다섯쌍둥이를 출산한 부부 김준영·사공혜란 씨, 올해 봄 경북 초대형 산불 당시 지역주민 대피에 헌신한 마을 이장 정하성 씨 등도 이 대통령에게 임명장을 주게 됐다.

