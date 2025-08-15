당분간 최고 체감온도 33도 안팎↑…일부 지역 ‘열대야’ [오늘날씨]

광복절이자 금요일인 15일에는 중부 지방을 중심으로 비가 내리겠고, 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 등 무덥겠다.

서울 지역에 비가 내린 14일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

기상청은 이날 오후까지 중부지방에 비가 내리는 곳이 있고, 경북권과 경남권 중·동부에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기 북부·서해5도 5~20㎜ △경기 남부 5~40㎜ △강원 중남부 내륙·산지 5~20㎜ △충청권 5~40㎜이다.

소나기에 의한 예상 강수량은 경상권 5~40㎜다.

비와 소나기가 내리는 지역에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도 이상으로 올라 무덥겠다.

충청권과 남부지방, 제주도에 폭염특보가 발표된 가운데, 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎(일부 남부지방 35도 안팎)으로 오르면서 덥겠고, 그 밖의 중부지방에도 최고 체감온도가 오르면서 폭염특보가 확대 및 강화될 가능성이 있다.

서쪽 지역과 남해안, 제주도를 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 30~34도로 예상된다.

주요 도시별 예상 최저 기온은 △서울 25도 △인천 25도 △춘천 23도 △강릉 25도 △대전 25도 △대구 24도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도다.

최고 기온은 △서울 32도 △인천 30도 △춘천 32도 △강릉 32도 △대전 33도 △대구 34도 △전주 33도 △광주 34도 △부산 32도 △제주 33도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

