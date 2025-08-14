'불닭' 삼양식품 상반기 누적 매출 1조 원 넘었다

삼양식품[003230]은 2분기 연결 기준으로 매출액 5천531억원, 영업이익 1천201억원을 기록했다고 14일 공시했다. 작년 동기 대비 매출은 30% 늘고 영업이익은 34% 증가했다.



불닭볶음면 신화를 쓰면서 직전 분기에 이어 2개 분기 연속으로 영업이익 1천억원을 돌파하며 20%대(21.7%)의 영업이익률을 달성했다.

'불닭 신화' 삼양식품, 시총 10조 원 클럽 진입. 연합뉴스

상반기 누적 매출은 1조821억원으로 1조원을 처음으로 넘어섰다.



2분기 해외 매출은 지난해 같은 기간보다 33% 증가한 4천402억원이다. 해외 매출 비중은 79.6%로 거의 80% 수준에 이른다.



최대 시장인 중국과 미국의 성장세가 이어졌고 유럽법인이 현지 진출을 본격화하며 빠른 성장세를 보였다.



중국법인은 맞춤형 신제품 출시와 온오프라인 판매처 확대에 힘입어 2분기에 30% 늘어난 6억5천만위안의 매출을 달성했다.



미국법인은 32% 늘어난 9천400만달러의 매출을 올렸다. 월마트, 코스트코에 이어 HEB, 샘스클럽으로 입점을 확대했다.



지난해 7월 설립한 유럽법인은 직전 분기의 2배인 3천200만유로의 매출을 기록했다.



삼양식품 관계자는 "밀양2공장 가동으로 해외 수요 증가세를 원활히 뒷받침할 수 있게 됨에 따라 하반기부터 수출 물량을 점진적으로 늘릴 것"이라면서 "확대된 생산능력을 기반으로 수출국 다변화, 국가별 맞춤형 전략으로 지속 가능한 성장 모멘텀을 만들겠다"고 말했다.



삼양식품은 2027년 완공을 목표로 첫 해외 생산 시설인 중국 자싱공장을 건설하고 있다.



미국에서는 트럼프 행정부의 15% 관세 부과에 따라 조만간 제품 가격을 올릴 것으로 보인다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]