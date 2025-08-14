15일 광화문 ‘국민주권 대축제’ 4만여명 운집 예상

광복 80주년인 15일 저녁 서울 광화문 광장에서 열리는 ‘국민주권 대축제’ 행사에 4만여명이 참석할 것으로 예상되면서 정부가 안전관리에 나섰다.

행정안전부는 14일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 ‘국민주권 대축제 행사 인파사고 대비 관계기관 대책회의’를 열고 기관별 대책을 점검했다. 이날 회의에는 경찰청과 소방청, 서울시, 종로구‧중구, 서울교통공사 등이 참석했다.

광복절을 하루 앞둔 14일 서울 광화문 광장에 설치된 무대에서 ‘국민주권 대축제’ 리허설이 진행되고 있다. 연합뉴스

15일 오후 8시 열리는 국민주권 대축제에는 행사장인 광화문 광장에만 약 1만명이 모이고, 행사장 주변으로 축제를 즐기려는 시민이 몰리면서 약 4만명이 운집할 것으로 예상된다.

행안부는 당일 정부서울청사 1층에 현장상황실을 설치해 관계기관과 현장 상황을 재난안전통신망(PS-LTE)으로 실시간 공유하며 대응할 방침이다.

또 안전펜스, 병목구간, 지하철 역사 등 인파사고가 우려되는 구역에 현장상황관리관을 파견에 중점 관리한다.

경찰은 대통령경호처 협조 하에 행사장 주변에 병력을 배치해 질서 유지와 원활한 교통 흐름을 지원한다. 소방은 구조·구급 요원과 구급차를 곳곳에 배치해 안전사고 발생에 철저히 대비할 계획이다.

김 본부장은 회의가 끝난 후 행사 현장을 찾아 무대·조명 등 주요 시설물과 인파사고 우려 구역을 살피면서 현장 안전관리 실태를 점검했다.

김 본부장은 “광복 80년을 기념하는 국민주권 대축제 행사가 안전하게 끝마칠 수 있도록, 행사장 인파 안전관리에 총력을 다하겠다”며 “행사에 참여하는 국민 여러분께서도 안전사고 예방을 위해 현장의 질서 유지에 적극 협조해 주시기 바란다”고 당부했다.

