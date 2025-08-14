폭력 행위 무관용…경북교육청, 학교운동부 4000명 전수조사

경북교육청이 14일부터 도내 학교운동부를 대상으로 폭력 예방 전수조사에 나섰다.

이번 전수조사는 21일까지 진행한다. 도내 364개 학교운동부 소속 학생선수 4000여명을 대상으로 온라인 비공개 방식으로 추진한다.

경북교육청.

피해 사실을 확인하면 즉시 학생을 보호 조치를 하고 지속적 폭력이나 조직적 은폐가 의심되면 특별조사를 실시한다. 여기에 피해 학생 심리상담·치료와 지도자 폭력 예방교육, 훈련 전후 인권·안전 교육, 사제간 대화의시간 등도 지원한다.

사회적 물의를 일으킨 중대 폭력 사안은 한 번의 위반만으로도 지도자와의 계약을 해지할 수 있도록 관리 지침을 개정한다. 형사 처분이 명백하면 계약 해지를 원칙으로 하고 교육지원청 단위의 학교운동부 폭력 신고센터를 운영해 신속히 대응한다는 계획을 세웠다.

임종식 교육감은 “폭력 행위에 대해서는 무관용 원칙을 적용하고 학생선수들이 두려움 없이 훈련에 집중할 수 있는 안전한 환경을 조성하겠다”고 말했다.

안동=배소영 기자 soso@segye.com

