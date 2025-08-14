[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 15일 (금요일)

쥐

96년생 다른 사람을 곁눈질로 살피는 행위는 자제하라.

84년생 백번 듣기보다는 한번 보는 것이 낫다.

72년생 자신의 생각을 적극적으로 표현하라.

60년생 쉬운 일과 힘든 일을 구분해서 처리해야 쉽게 끝낸다.

48년생 유리한 입장에서 생각하면 흑백논리에 빠진다.

36년생 사업적인 쇠퇴기에 접어들었다면 변화를 꾀하라.

소

97년생 나사 하나만 없어도 커다란 기계가 멈춘다.

85년생 형식적으로 만나는 것은 피곤한 일이다.

73년생 한번의 실수는 용서가 되니 마음에 두지 마라.

61년생 상대방의 심리 변화를 알면 수월해진다.

49년생 자신의 판단과 행동이 늘 옳은 것은 아니다.

37년생 마음먹은 것처럼 되지 않지만 용기 잃지 마라.

범

98년생 나사 하나만 없어도 커다란 기계가 멈춘다.

86년생 다른 사람들의 입방아에 신경 쓰지 마라.

74년생 임기응변에 능해도 방심하면 낭패 당한다.

62년생 생소한 장소에 가는 일은 삼가라.

50년생 사소한 문제라고 방심하지 마라.

38년생 혼자 돌출행동을 한다면 이목이 집중되기 마련.

토끼

99년생 소신껏 움직이면 소득이 크다.

87년생 미안한 감정이 들면 먼저 화해해라.

75년생 자존심의 의미를 안다면 악재로 작용될 수 있다.

63년생 적극적인 대화로 진행하는 것이 효과적이다.

51년생 무관심으로 일관하면 책임추궁 다하기 쉽다.

39년생 권리는 주장하고 의무에 소홀하면 대접받기 힘들다.

용

00년생 적극성을 가지고 나서면 좋은 결과가 기대된다

88년생 운세가 좋을 때는 계속 박차를 가하자

76년생 흥정이 시작되면 적극적으로 임해야 한다.

64년생 대화의 본질을 인식한 후에 의견을 제시하라.

52년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

40년생 자식들이 있어도 오늘은 마음이 허전하다.

28년생 자식 때문에 우울하지만 금방 좋아질 수 있다.

뱀

01년생 윗사람을 찾아보면 행운이 따른다

89년생 허술한 것은 야무지게 만들어라.

77년생 가능성이 떨어지는 이유를 모르면 힘들어진다.

65년생 눈치에 민감하면 주관이 불투명해진다.

53년생 바깥일은 잘 되지만 집안 일이 문제다.

41년생 화를 자초하는 자들의 원인은 물욕에서 비롯된다.

29년생 기분전환이 필요하면 남쪽으로 가라.

말

02년생 선입견으로 판단하지 말고 천천히 살펴보라

90년생 도움을 청하면 막힌 것도 뚫리고 풀어진다.

78년생 도움을 주는 여유를 가진 사람이 행복하다.

66년생 해놓은 것도 없이 요구만 한다면 진전되기 힘들다.

54년생 부정적인 생각이 지배적이면 이끌려간다.

42년생 감정을 다스리지 못하면 금전적인 손실이 많아진다.

30년생 문제의 전체를 바라보는 시각을 가져라.

양

03년생 외출 시 준비물 챙기는 데 신경 써야 뒤탈이 없다

91년생 그룹간의 만남에 더 큰 만족감이 있다.

79년생 용기 없는 사람은 타인에게 끌려 다닌다.

67년생 긴장감이 없으면 안주하고 싶어진다.

55년생 대화의 본질을 인지하고 의견을 제시하라.

43년생 모든 시선이 자신에게로 쏠리는 날이다.

31년생 법률적인 지식이 필요하면 전문가를 찾아가라.

원숭이

04년생 감정을 넣어서 한 표현이 상대방의 마음을 움직인다

92년생 변화나 이동은 이롭지 않다.

80년생 환상을 버리지 못하여 자신을 잃어버릴 수 있다.

68년생 함부로 보증을 서면 후회를 낳는다.

56년생 한번 전진하면 한번 후퇴하기 마련이다.

44년생 가벼운 언쟁을 오래두면 손해가 많다.

32년생 열정으로 해결 안되면 도움을 청하라.

닭

05년생 문서 잡을 일 있으면 망설이지 말고 나서보라

93년생 투자나 매매 시에 반드시 조언을 구하라.

81년생 스스로에 대한 평가를 높이고 기대감을 풍부히 하라.

69년생 인간관계가 순탄하다고 생각하면 어리석다.

57년생 의문이 많으면 의심을 부를 수 있다.

45년생 지금은 욕심낼 그럴 때가 절대 아니다.

33년생 힘든 고비에 극복이 가능하다.

개

06년생 인정받으며 끌어오던 일 해결될 운

94년생 낯선 사람에 도움을 받는 것은 위험하다.

82년생 장소와 분위기를 이성에게 맞추어라.

70년생 여유자금을 확보하지 않으면 난항을 겪는다.

58년생 꾸준히 일하는 것이 얼마나 힘든지 느낀다.

46년생 강물의 흐름이 빠르면 우회해야 한다.

34년생 열정으로 해결될 문제 아니면 도움을 청하라.

돼지

95년생 승부욕을 가지고 덤벼들면 즐거움을 더한다.

83년생 뭉치면 흥하고 흩어지면 망한다.

71년생 약속장소를 정하는 것은 상대방의 몫이다.

59년생 일이 막힐 때는 순서를 살피는 것이 시급하다.

47년생 번창하는 시기니 욕심을 부려도 무리가 없다.

35년생 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다.

