‘조국 사면’ 거센 후폭풍… 국민임명식 결국 ‘반쪽’

대통령실이 ‘국민통합의 장’으로 준비한 이재명 대통령의 국민임명식이 보수진영의 보이콧 속에 반쪽 행사로 치러질 전망이다. 야당은 물론 보수진영 전직 대통령을 초청해 화합의 장을 펼치려는 시도가 무산된 것이다. 광복절 특별사면을 둘러싼 논란 속에 야권은 “셀프 대관식”이라며 공세를 높이고 있고, 대통령실은 “정식 취임식이 아니므로 국민통합 의지에는 변함이 없다”는 입장을 견지하고 있다.



강유정 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실 브리핑에서 전직 대통령 등 보수진영의 국민임명식 불참에 대해 “국민임명식의 의의가 불법 계엄과 내란을 극복하고, 대통령을 국민들이 임명하는 자리”라며 “함께하는 게 더 의의가 있지 않을까라는 생각이 든다”고 말했다.

이재명 대통령이 지난 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 나라재정 절약 간담회에서 발언을 경청하고 있다. 뉴스1

대통령실은 국민임명식에 진영을 가리지 않고 전직 대통령들을 초청하며 “전직 대통령과 배우자에 대한 예우이자 국민통합을 추구하는 이재명정부의 실천적 행보”라고 그 취지를 설명했다. 그러나 보수진영이 국민임명식에 잇따라 불참의사를 밝히면서 통합 행보에 제동이 걸린 셈이다.



이에 한 대통령실 관계자는 통화에서 “정식취임식이 아니라 일종의 축제이기 때문에 (야권의 불참이) 국민통합의 여부는 아니다”라며 선을 그었다. 그러면서 “문화재나 이런 데 안 왔다고 국민통합이 깨진 게 아니다”고 부연했다. 국민임명식의 의미를 취임식의 무게감을 지닌 자리가 아니라고 해석하면서 사면을 고리로 한 야권의 국민분열 공세를 차단하려는 것으로 보인다.



국민의힘은 조국 전 조국혁신당 대표의 사면에 항의하는 차원에서 불참을 선언했다. 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 비대위회의에서 “국민의힘은 이재명 대통령의 셀프 대관식에 참석하지 않겠다”고 밝혔다. 송 비대위원장은 “일가족 입시비리 범죄단인 조국·정경심·최강욱을 한꺼번에 풀어주며 법치를 짓밟았고, 위안부 피해자들의 후원금을 횡령하고 사과도 없이 횡령금 반환 결정도 전혀 이행하지 않은 윤미향을 사면했다”고 비판했다.

이명박(왼쪽)·박근혜 전 대통령. 연합뉴스

이명박·박근혜 전 대통령도 건강상의 이유로 불참의 뜻을 대통령실에 전달했다. 노태우·전두환 전 대통령의 배우자인 김옥숙·이순자 여사 역시 국민임명식 불참 뜻을 밝혔다. 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장 등 국민의힘 소속 광역단체장들도 모두 행사 불참을 결정했다.



개혁신당도 조 전 대표의 사면에 항의하는 차원에서 이준석 대표와 천하람 원내대표 모두 불참하기로 했다. 이 대표는 통화에서 “광복절에 어울리지 않는 인사의 사면 등 논란이 많아 그에 대한 우려를 불참으로 표현한다”고 말했다.



한편 이 대통령은 국민임명식 직전 청와대 영빈관에서 한국에 주재하고 있는 각국 대사 등 외교단과 만찬을 갖는다. 강 대변인은 “만찬에는 우리나라에 상주 중인 117개국 상주공관 대사 및 30개 국제기구 대표 등 주한외교단 전체가 초청될 예정”이라고 설명했다. 이 대통령 취임 뒤 파견한 각국 특사단 단장들, 국회 외교통일위원회 위원들, 관계부처 장관 및 경제단체장 등 모두 170명가량이 만찬을 함께한다고 강 대변인은 부연했다.

최우석·조병욱 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]