트럼프 “푸틴, 휴전 안 하면 후과”… 우크라엔 ‘안전보장’ 시사 [뉴스 투데이]

집권 시 24시간 내에 우크라이나 전쟁을 끝내겠다는 공언했지만 취임 반년이 지나도록 휴전을 이끌어 내지 못하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 15일 정상회담을 앞두고 종전 구상에 박차를 가하고 있다. 푸틴 대통령이 회담 이후에도 전쟁을 중단하지 않으면 “심각한 후과”가 있을 것이라고 경고하는 동시에 지금까지 부정적이었던 ‘우크라이나에 대한 미국의 안전보장’을 시사했다.

‘두 스트롱맨’ 기싸움 펼치나 러시아와 정상회담을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 미국 워싱턴의 케네디센터에서 열린 행사 중 연설을 하고 있다.(왼쪽 사진) 오른쪽 사진은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 같은 날 러시아 모스크바 크레믈궁에서 업무를 보고 있는 모습.워싱턴·모스크바=AFP·EPA연합뉴스

◆“회담 잘되면 서둘러 미·러·우크라 회담”



트럼프 대통령은 14일(현지시간) 워싱턴 케네디센터를 방문한 자리에서 이뤄진 기자들과의 질의응답에서 “첫 회담(미·러 회담)이 괜찮게 진행되면 서둘러 두 번째 회담을 할 것”이라며 “푸틴 대통령과 (볼로디미르) 젤렌스키 (우크라이나) 대통령, 그리고 그들이 원한다면 나까지 (참여)하는 두 번째 회담을 서둘러 할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 15일 미국 알래스카에서 정상회담을 한다. 그는 “이건 두 번째 회담을 위해 ‘상을 차리는 것’(setting the table)”이라고 설명했다.



트럼프 대통령은 “들어야 하는 답변을 내가 (푸틴 대통령으로부터) 듣지 못해서 두 번째 회담을 하는 게 적절하지 않다고 생각할 경우 우리는 두 번째 회담을 하지 않을 것”이라고도 말했다. 푸틴 대통령이 회담에서 전쟁 중단에 동의하지 않을 경우 러시아에 제재나 관세를 부과하느냐는 질문이 이어지자 구체적인 내용은 언급하지 않으면서도 “매우 심각한 후과가 있을 것”이라고 잘라 말했다.



앞서 이뤄진 유럽 주요국 정상 및 젤렌스키 대통령과 화상회의에 대해서는 “매우 좋은 통화였다”고 평가했다. 이날 화상회의는 미·러 회담을 앞두고 ‘패싱’을 우려한 유럽과 우크라이나가 트럼프 대통령에게 협상의 전제조건을 요구하기 위해 마련됐다. 회의에서 트럼프 대통령은 향후 휴전과 종전이 달성되면 우크라이나에 안전보장을 할 용의가 있다고 밝힌 것으로 전해진다.



정치전문매체 폴리티코는 이날 유럽 외교관 등의 말을 인용해 “미국이 러시아와 우크라이나 간 휴전이 달성되면 우크라이나에 대한 향후 러시아의 침공을 억제할 수단을 우크라이나에 제공할 용의가 있었다”고 보도했다. 다만 한 소식통은 트럼프 대통령이 구체적인 안전보장 방법은 언급하지 않았고, 단지 광범위한 개념에 대해서만 논의했다고 전했다.



그간 트럼프 대통령은 우크라이나에 대한 미국의 직접 지원은 없을 것이라고 밝힌 바 있다. NBC방송은 또 트럼프 대통령이 유럽과 우크라이나에 푸틴 대통령과의 회담에서 우크라이나 영토 분할에 대해 어떤 논의도 하지 않을 것이라고 밝혔다고 보도했다.

◆영토 양보 없이 점령지 통제 방식 부상



영국 일간 더타임스는 백악관 국가안전보장회의(NSC)와 가까운 소식통을 인용해 종전 모델의 하나로 미국 측 스티브 위트코프 중동특사와 러시아 측 당국자 간에 러시아가 우크라이나 점령지를 통제하는 방안을 논의했다고 전했다. 이스라엘의 요르단간 서안 점령 방식을 참고해 러시아가 우크라이나 점령 지역에 자체 통치기구를 두고 군사적, 경제적으로 통제하되 법적으로는 여전히 우크라이나 영토인 것으로 만드는 시나리오다.



더타임스는 위트코프 특사가 우크라이나 헌법을 우회해 우크라이나에서 국민투표를 치르지 않고 영토를 사실상 양보할 수 있는 이 방식을 지지하는 것으로 보인다고 전했다. 이 시나리오대로면 공식적인 우크라이나 국경은 변하지 않는다. 한 소식통은 “총독을 두고 경제상황은 러시아로 들어가게 된다”며 “우크라이나가 절대 주권을 포기하지는 않을 것이므로 여전히 우크라이나일 테지만, 현실은 점령지라는 것”이라고 설명했다.



미국과 러시아는 15일 회담을 계기로 북극 개발을 포함한 경제협력도 논의할 것으로 보인다. 알래스카가 회담 개최지로 정해진 것 역시 이 같은 점을 염두에 둔 것이라는 관측이 나오고 있다. 개전 이후 미국이 러시아를 제재하면서 끊어진 양국 경제협력의 물꼬가 트일 전망이다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 미국·유럽·우크라이나 간 화상회의에 트럼프 대통령 외에 JD 밴스 부통령이 참석한 것이 알래스카 정상회담이 더 넓은 범위의 미·러관계 제고를 시사하는 것이라고 분석했다.

◆요르단강 서안식 점령은 영유권 인정 안 되지만 경제·군사적으로 통치 이스라엘이 1967년 요르단과 ‘6일전쟁’을 치르고 요르단강 서안지구를 무력으로 점령한 뒤 관리기관을 설립하고 세금을 징수하는 등 경제적·군사적으로 사실상 통치해 온 방식이다. 서안지구 수백만명의 팔레스타인 주민들은 이스라엘 군대의 검문과 순찰에 협조해야 하고, 다른 지역으로 이동하려면 허가를 받아야 한다. 이스라엘방위군(IDF)은 점령 초기 10년 동안 공공집회 등 정치활동을 제한하는 군사명령을 발령해 시민 저항을 억압했다. 이스라엘 정부는 이곳에 유대인 정착촌 건립을 추진하며 서안지구 합병을 계획 중이다. 이스라엘의 ‘사실상 통치’가 58년간 이어져 왔지만 국제사회는 이스라엘의 서안지구 영유권을 인정하지 않고 있다. 국제사법재판소(ICJ)는 지난해 이스라엘의 점령이 불법이라고 판결했고, 유엔은 같은 해 ICJ의 판결을 반영한 결의안을 193개 회원국 중 124개국 찬성으로 통과시켰다.

워싱턴=홍주형 특파원, 임성균 기자

