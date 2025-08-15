김정관 산업장관 “마스가, 韓·美 윈윈 프로젝트”

김정관 산업통상자원부 장관이 14일 한화오션 조선소를 찾아 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트의 의의를 재강조했다. 조선 산업의 부활을 치켜세우며 긴 불황을 겪고 있는 석유화학업계에도 자구노력을 촉구했다.



김 장관은 14일 한화오션 경남 거제사업장에서 열린 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선 명명식에 참석했다. 김 장관은 “마스가는 미국 내 조선소 투자, 숙련 인력 양성, 공급망 재건 등 미국 조선업의 재건을 지원하고 우리 기업의 새로운 시장 진출 기회를 창출하는 상호 ‘윈윈’ 프로젝트”라고 말했다. 마스가는 한·미 관세 협상 타결 과정에서 합의한 1500억달러 규모 대미 조선 산업 투자 패키지다.

김정관(가운데) 산업통상자원부 장관이 14일 한화오션 경남 거제사업장에서 개최된 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선 명명식에 참석해 특수선 제작 야드현장을 둘러보고 있다. 산업통상자원부 제공

이날 이름을 부여받은 LNG 운반선 2척은 미국 LNG 생산기업이 2022년 한화오션에 총 12억달러 규모로 발주한 5척 중 1·2호선이다. 한 척당 운반 용량은 우리나라가 하루 동안 사용하는 LNG 용량과 맞먹는 20만㎥다. 김 장관은 명명식 후 거제조선소에서 진행 중인 미국 군수지원함 찰스 드류호 유지·보수·정비(MRO) 현장을 방문해 한화오션 임직원과 승조원들을 격려했다.



김 장관은 “정부는 마스가 프로젝트를 뒷받침하기 위해 관계기관 협의체를 조속히 구성하고 미국 측과도 수시로 협의하면서 구체적 성과를 만들어 나가겠다”며 “미 함정 MRO는 한·미 조선 협력의 시작점으로, 앞서 진행한 두 건의 MRO 프로젝트와 마찬가지로 찰스 드류호도 K조선의 기술력으로 새로운 배로 재탄생 시켜주길 바란다”고 말했다. 한화오션 노조 대우조선지회장과 만난 김 장관은 “마스가 프로젝트를 통한 한·미 조선 협력은 미국으로 일감 유출이 아니라 미국에서 우리 조선소에 주는 새로운 기회를 의미하는 것”이라고 강조했다.



김 장관은 긴 불황을 겪고 있는 석유화학 산업에 “업계가 합심해 설비조정 등 자발적인 사업재편에 참여해야 한다”며 “무임승차하는 기업은 범부처가 단호히 대응할 것”이라고 말했다. 산업부는 이달 중으로 석유화학 산업 구조개편 방안을 발표할 예정이다. 산업부에 따르면 문신학 산업부 1차관은 지난달부터 10여개 기업 대표를 개별 면담하면서 석유화학 분야 사업개편에 대해 협의 중으로, 최종 구조개편안이 이달 안으로 마련된다.

박유빈 기자 yb@segye.com

