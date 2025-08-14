호텔 셰프들이 조리해 주는 ‘라이브 스테이션’

14일 인천국제공항 제2터미널 대한항공 마일러클럽에서 열린 신규라운지 사전 오픈행사에서 데이비드 페이시 기내식기판 및 라운지부문 부사장(오른쪽 세 번째)이 국내 5성급 호텔 셰프들이 즉석에서 조리해 주는 ‘라이브 스테이션’을 체험하고 있다. 대한항공이 운영하는 공항 라운지에 라이브 스테이션을 도입한 것은 이번이 처음으로 일반인에게는 18일 정식 개장한다.
이제원 선임기자
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2025-08-14 22:55:00 수정 : 2025-08-14 18:54:08
