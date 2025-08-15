[이코노 브리핑] 토스, 상반기 당기 순익 1057억… 매출 35%↑ 외

토스, 상반기 당기 순익 1057억… 매출 35%↑

토스(비바리퍼블리카)는 상반기 연결 기준 당기순익 1057억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 14일 공시했다. 지배기업 소유주지분 기준 당기순익은 1109억원이다. 영업수익(매출)은 1조2355억원으로 1년 전보다 35.2% 증가한 역대 최대 실적을 냈다. 송금·중개·증권 등 소비자서비스 부문 매출이 8021억원(64.9%), 결제대행·단말기 사업 등 상거래매출이 4333억원(35.1%)을 차지했다. 계열사 토스증권은 해외주식 위탁매매 성장에 힘입어 매출과 당기순이익이 각각 3540억원, 1314억원으로 최고 실적을 경신했다.

‘유류세 한시 인하’ 조치 10월 말까지 연장

14일 기획재정부는 이달 말 종료 예정인 수송용 유류에 대한 ‘유류세 한시인하’ 조치가 10월31일까지 두 달 연장된다고 밝혔다. 이에 따라 인하율은 휘발유 10%, 경유 및 액화석유가스(LPG)부탄 15%로 유지된다. 현재 ℓ당 유류세는 휘발유 738원·경유 494원·LPG부탄 173원으로 각각 82원·87원·30원의 가격이 인하되는 셈이다. 유류세 한시인하 조치는 이번으로 총 17번째다.

한은, APEC 정상회의 기념 주화 2종 발행

한국은행은 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기념해 두 종류의 주화(사진)를 발행한다고 14일 밝혔다. 예약 신청은 다음 달 8일부터 26일까지 한국조폐공사, 우리은행, NH농협은행에서 할 수 있다. 판매가격은 단품 각 8만3500원(액면가 7만원), 2종 세트 16만3500원이다. 1인당 화종별 단품 최대 5장을 구매할 수 있다. 2종 세트는 1인당 최대 5세트 구매할 수 있다. 배송은 10월24일부터 진행된다.

