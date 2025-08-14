주병기 공정거래위원장 후보자 “경제적 갑질 바로잡고 건전한 시장 질서를”

주병기(사진) 공정거래위원장 후보자가 14일 “경제적 강자의 갑질을 바로잡고 평등한 경제적 기회를 추구하는 건강한 시장 질서를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.



주 후보자는 이날 오전 서울 대한상공회의소에 마련된 인사청문회 준비 사무실에 첫 출근하며 이같이 말했다.



주 후보자는 “대기업과 중소기업이 공정하게 경쟁하고 협력하면서 함께 성장하는 건강한 시장 생태계를 조성하지 않으면 대한민국이 직면한 경제 재도약의 과제를 실현하기 어렵다고 생각한다”며 “건전하고 상생하는 시장 질서 토대를 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 강조했다.



현재 국회 논의 단계에 머무르고 있는 온라인 플랫폼법과 관련해서는 “한·미 무역 협상이 이뤄진 뒤 그에 따라 최선의 방안을 마련해야 할 것”이라며 “입법을 통해 모든 문제를 해결할 수 없으며, 현행법 체계의 권한을 최대한 활용해 플랫폼 사업자의 횡포를 막고 약자의 협상력을 높일 수 있는 시장 질서를 만들어야 한다”고 말했다.

정세진 기자 oasis@segye.com

