이억원 금융위원장 후보자 “생산적 금융 대전환·금융 소비자 보호 집중”

이억원(사진) 금융위원장 후보자가 14일 “생산적 금융으로의 대전환과 가계부채 관리, 금융 소비자 보호 등을 집중적으로 살펴보겠다”고 포부를 밝혔다.



이 후보자는 이날 오전 9시30분 인사청문회 준비단이 있는 서울 중구 예금보험공사로 들어서면서 “새 정부의 금융 국정 과제를 국민이 체감할 수 있게 속도감 있게 정책을 추진할 것”이라며 이같이 말했다. 이어 그는 “다중 위기를 극복하고 한국 경제가 진정한 성장, 대도약을 하려면 어느 때보다 금융의 역할이 중요하다”고 강조했다.



그는 새 정부의 금융정책인 ‘생산적 금융’에 대해서는 “국가 경제의 부가가치를 갖는 쪽으로 자금 흐름의 물꼬를 어떻게 바꾸느냐가 요체(핵심)”라고 설명했고, 향후 금융감독원과의 관계 설정에 대해서는 “금융위와 금감원은 금융시장, 금융산업 발전과 국정과제 수행에서 원팀 정신으로 협업 관계를 유지해야 한다”고 말했다. 이 후보자는 기획재정부 1차관을 지낸 거시경제 전문가다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

