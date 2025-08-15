비트코인 한 달 만에 또 신고가 [코인브리핑]

가상자산 대장주 비트코인이 12만3600달러를 돌파하며 한 달 만에 또다시 사상 최고가를 경신했다. 미국에서 금리 인하 기대가 커진 데다 도널드 트럼프 정부의 가상자산 제도화가 본격화한 데 따른 영향이다.



14일 글로벌 가상자산 시황중계 플랫폼 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 이날 오전 12만4457달러에 거래되면서 사상 최고가를 경신했다. 지난달 14일 기록한 종전 최고 기록(12만3091.61달러)을 약 1개월 만에 갈아치운 셈이다.

가상자산 시가총액 2위인 이더리움도 이날 한때 4784.67달러까지 오르면서 사상 최고가에 바짝 다가섰다. 이더리움의 역대 최고가는 2021년 11월 기록한 4891.70달러다.



이처럼 양대 코인이 약진하는 이유는 이번주 발표된 미국의 인플레이션 지표가 예상치에 부합하면서, 다음달 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감이 커졌기 때문이다.



암호자산 플랫폼 LMAX 그룹의 시장 전략가 조엘 크루거는 “완화된 인플레이션 신호와 연준의 기준금리 인하 기대감에 S&P500과 나스닥이 사상 최고치 부근에서 움직이는 등 광범위한 자본시장이 (비트코인 상승의) 추진력을 제공하고 있다”고 설명했다.



이와 함께 트럼프 정부의 친가상자산 정책 기조도 ‘불장’에 기름을 부었다. 트럼프 대통령은 지난 7일(현지시간) 가상자산을 401(k) 퇴직연금 계좌에 포함할 수 있도록 하는 행정명령에 서명하면서 가상자산의 제도권 편입을 본격화했다.



박수연 메리츠증권 연구원은 “401(k)에 암호화폐가 포함되는 것은 가상자산 시장에 있어서는 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인보다 큰 이슈”라며 “2027년 4분기 말까지 현재의 비트코인 시총 대비 3.9%~19.3%의 신규 자금이 유입될 것으로 보인다”고 했다.



다만 “당장 경제 위기가 발생한다는 것은 아니지만, 가상자산 시장 성장에 대비하는 한편, 가상자산이 가져올 ‘테일 리스크(발생 확률은 극히 낮지만 발생 시 손실이 매우 큰 위험)’도 좌시할 수 없다”고 덧붙였다.

