공항철도 직통열차 승객에 제주삼다수 무상 제공

인천공항과 서울역을 무정차 운행하는 공항철도 직통열차 이용객에게 제주삼다수가 무상 제공된다.



제주삼다수를 생산·판매하는 제주도개발공사는 공항철도㈜와 서울역∼인천공항 직통열차 객실에서 제주삼다수를 제공하는 상호협력 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.



제주개발공사는 공항철도에 향후 2년간 제주삼다수 0.5ℓ 제품 100만병을 지원한다. 공항철도는 역사 내 광고 매체와 유휴공간을 활용해 제주삼다수 브랜드 홍보를 적극 지원한다. 또 공항철도 직통열차에서는 제주삼다수 홍보 음원 송출과 함께 요청 고객에게 제주삼다수가 제공된다.



아울러 제주도개발공사는 광복 80주년을 기념해 15일부터 22일까지 인천공항1터미널역에서 ‘제주삼다수×공항철도 팝업스토어’를 운영한다. 제주삼다수와 공항철도의 첫 협력 홍보 행사로, 여행객의 설렘과 즐거움을 담아 시원하고 청량한 분위기로 꾸며진다.



제주삼다수×공항철도 팝업스토어 방문객은 인스타그램 팔로, 카카오톡 채널 친구 추가 등 이벤트를 통해 광복 80주년 한정판 제주삼다수와 다양한 굿즈를 받을 수 있다. 제주삼다수 캐릭터 ‘쏭이&송이’, 공항철도 캐릭터 ‘스피&나르’로 구성된 포토존도 마련한다.

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

