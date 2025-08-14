강은비, 결혼식 하객 0명? "방송용 설정…축의금 많이 받았다"

유튜브 채널 '이게진짜최종' 화면 캡처

배우 강은비(39·주미진)가 결혼식 하객 0명에 대해 직접 해명했다.

지난 13일 유튜브 채널 '이게진짜최종'은 '우리 그냥 사랑하게 해주세요[파자매 파티 ep.12]'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 영상에는 강은비와 배우 최여진이 게스트로 출연한 모습이 담겼다.

유튜버 김똘똘은 강은비에게 "은비 같은 경우에는 결혼식이 하객 없는 짤이 무슨 시추에이션인지"라고 물었다. 이에 강은비는 "방송을 만들어야 하니까 드라마틱한 기승전결이 있어야 해서 친구가 없는 것처럼 나왔다"고 말했다. 이어 "결혼식에 온 사람은 320명이고 앉아서 식사하고 간 사람은 270명인데 0명이 됐다"고 덧붙였다.

김똘똘은 "그것까지 다 기억할 정도면···"이라고 말했다. 최여진은 "억울했다. 억울했다"고 응수했다.

강은비는 "내가 식장에서 휴대폰을 봤는데, 그 장면이 초조해하는 모습으로 오해를 샀다. 그때 축의금 받고 있었는데. 갑자기 불쌍한 사람이 됐다"고 밝혔다.

이어 "당시 한 누리꾼은 '강은비처럼 친구 없어 결혼식이 두렵다'는 글을 올리기도 했다. 댓글이 200개 넘게 달렸다. 강은비도 했다니 힘내라고 하더라. 나 그 정도 아닌데 어쩌지 했다"고 밝혔다.

그러면서 "축의금도 많이 받고 (돈도) 많이 남았다. 예능에 맞춰진 거다. 나는 피해일 수도 있고 감사한 것도 있다. 난 오랜만에 방송에 나와야 하니 자극적이라 좋다. 친구 0명이면 어떠냐 결혼 알렸으면 됐다"며 긍정적인 면모를 보였다.

한편 강은비는 변준필(39)과 17년간 열애 끝에 지난 4월 결혼식을 올렸다. 변준필은 서울예대 동문으로, 인테리어 업무에 종사하는 것으로 알려졌다.

강은비는 2005년 영화 '몽정기2'로 데뷔했다. 시트콤 '레인보우 로망스'(2005~2006), 드라마 '포도밭 그 사나이'(2006) '솔약국집 아들들'(2009) 등에 출연했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

