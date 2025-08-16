전쟁은 인간 본성의 산물?…피할 수 있는 선택지였다

우리는 왜 싸우는가/ 크리스토퍼 블랫먼/ 강주헌 옮김/ 김영사/ 2만9800원

오늘날 세계 도처에서 크고 작은 전쟁이 일어나고 있다. 러시아와 우크라이나 전쟁의 사상자는 러시아가 약 100만명, 우크라이나는 40만명(미국 국제전략문제연구소(CSIS) 보고서)이며 이스라엘과 하마스의 가자지구 전쟁에서 팔레스타인 주민 사상자는 약 21만명(팔레스타인 가자지구 보건부 팔표)으로 추산된다. 이런 전쟁에서 보듯 인간은 폭력적이고 파괴적이기 때문에 전쟁은 자연스러운 현상이라고 이야기하는 이들이 적지 않다. 전쟁은 과연 피할 수 없는 것인가?

‘평화는 인류애가 아니라 전략적 선택에서 시작된다’는 저자는 과학철학자 칼 포퍼의 ‘조금씩 무언가를 짜맞추는 엔지니어’라는 개념을 인용해 ‘평화를 조금씩 만들어가는 엔지니어’가 될 것을 제안한다. 사진은 러시아의 공습으로 불타고 있는 우크라이나 동부 도네츠크주 도심 건물. 세계일보 자료사진

전 세계 폭력과 갈등 문제를 연구하는 미국 시카고대 교수인 저자는 ‘싸울 수밖에 없다는 착각 그리고 그 해법’이라는 부제의 이 책에서 시종 전쟁을 인간 본성의 필연적 산물로 보는 관점에 의문을 던진다. 전쟁이 대부분 피할 수 있는 선택지였으며, 실제로 인류 역사에서 많은 분쟁이 ‘협상’으로 끝났음을 강조한다. 다만, 그 협상이 실패할 때 폭력은 마지막 수단이자 ‘비극적 대안’으로 등장한다는 것이다. 세계 곳곳의 분쟁 현장과 역사적 사례를 통해 전쟁과 평화에 대한 새로운 시각과 해법을 제시하고 있다.



저자는 국가지도자들의 협상과 외교 전략으로 전면전을 피한 사례로 1962년 ‘쿠바 미사일 위기’를 제시한다. 당시 미국 플로리다 해변에서 150㎞밖에 떨어지지 않은 곳에 설치된 핵무기 발사대를 놓고 미국과 소련은 초기에는 잘못된 정보와 오판으로 전쟁 직전까지 몰고 갔으나 미국 케네디 대통령과 소련 흐루쇼프 서기장이 마지막 순간에 협상 테이블을 선택했다. 그 이유를 저자는 ‘비용 계산’에서 찾는다. 전면전의 파괴력과 자국의 피해를 현실적으로 인식한 지도자들이 전쟁 대신 제한적 양보를 택한 것이다. 더불어 냉전 기간 소련과 미국이 서로의 의존국에서 일어난 반란을 지원하고, 동맹국에서 일어난 반란을 진압하는 데 힘을 보태는 형식의 대리전은 있었지만, 핵무기로 서로를 공격하는 등의 직접 전쟁을 일으킨 적은 없다는 점도 사례로 든다. 우리나라도 해당된다. 휴전 이후 남과 북의 크고 작은 갈등은 계속되지만, ‘제2의 6·25’ 같은 전쟁은 피했다. 저자는 이렇듯 평화란 갈등이 전혀 없는 상태가 아니라, 오히려 긴박하지만, 비폭력적인 대치 중인 상태임을 강조한다.

저자는 안타깝게도 전쟁의 비극이 일어날 수밖에 없는 요인을 몇 가지 제시한다. 첫 번째는 지도자의 이기심이다. 견제받지 않는 권력자나 지도자가 자신의 정치·경제적 이익을 위해 전쟁을 선택하는 경우다. 미국 건국의 아버지 조지 워싱턴과 주변 엘리트들은 자유에 대한 고결한 열망만큼이나 사적인 땅과 돈을 행한 사랑 때문에 독립운동을 일으켰다고 주장한다. 수십 년간 이어온 인도 힌두교인과 이슬람교도의 갈등은 종교적인 신념에 따라 자발적으로 일어난 듯 보이지만 지배계급이 선거에 승리하고 여론을 결집하기 위한 ‘제도화된 폭동’이라고 말한다.



두 번째는 무형의 동기다. 인간은 물질적인 목표뿐 아니라 보이지 않는 이상과 욕망을 추구한다. 정의로운 분노, 영광과 지위를 향한 욕망, 이데올로기 같은 무형의 동기로 전쟁이 발생했다. 제2차 세계대전에 참전한 전투기 조종사들은 조국에 대한 헌신이란 대의를 위해 위험천만한 비행을 감수했다. 세 번째는 불확실성이다. 승리 가능성과 상대의 군사력을 정확히 모르는 상황에서 양측은 협상을 유리하게 끌고 가기 위해 힘을 과시한다. 진정한 힘을 알아내기 위해, 반대로 자신의 힘을 보여주기 위해 공격하는 것이 최선의 전략이 될 수 있다. 사담 후세인 이라크 대통령은 대량파괴무기와 핵무기로 허세를 부렸는데, 이라크전의 승리와 전후 지배하는 데 문제가 없다고 낙관한 미국의 ‘잘못된 인식’이 결합해 이라크 전쟁이 벌어졌다.



저자는 “파멸적인 전쟁이 일어나지 않게 만드는 힘에 관심을 가져야 한다”며 전쟁 억제수단 몇 가지를 제시한다. 첫째, 경제적·사회적·문화적 교류를 통해 상호의존도를 높이면 상대를 공격하기 어려워진다. 둘째, 권력을 분산시켜 리더십을 견제하는 다중심적 사회에서는 안정성이 확보되기 쉽다. 셋째, 서로 이행할 수 있는 규칙을 만들면 적대적인 행위자들이 경쟁자로 공존할 수 있다. 책은 비단 국제 분쟁만이 아니라 남과 북으로 나뉜 한반도의 특수한 안보 환경에서 어떻게 하면 전쟁의 위험을 줄일 수 있는지에 관한 함의를 던진다.

박태해 선임기자 pth1228@segye.com

