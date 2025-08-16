[새로 나온 책] 과학이 주목하는 죽음 이후의 일들 외

과학이 주목하는 죽음 이후의 일들(김성구, 불광출판사, 2만3000원)=나는 죽으면 어떻게 될까? 윤회는 정말 존재할까? 사후 세계에 관한 이야기는 공상이나 허구에 불과한 걸까? 죽음과 윤회는 오랫동안 인류의 관심을 끌어온 주제다. 현대에 들어와서 이 주제는 ‘임사체험(죽음 직전의 의식 경험)’이라는 개념을 중심으로 다뤄지면서 과학적 연구 결과들을 접할 수 있게 됐다. 물리학자인 저자가 쓴 이 책은 오랜 연구와 고찰 끝에 사후 세계와 윤회가 진실일 가능성이 있다고 주장한다. “사후 세계가 있다면 삶의 태도가 크게 달라질 것이다. 내가 뿌린 씨앗을 내가 다 거두게 되는 것이 우주적 법칙이라면, 그 사실을 깨닫는다면 누구나 바르게 살려고 노력할 것이다.” 저자의 말이다.

마흔이 되기 전에 명상을 만나라(최순용, 수오서재, 1만7000원)=변호사인 저자가 30년 넘게 실천한 생활 명상의 경험과 초심자를 위한 구체적인 수행법을 들려준다. 검사 시절 피의자 조사실과 같은 경직된 공간에서조차 ‘마음 챙김’을 실천했다는 저자는 명상을 종교적 수행이 아닌 삶을 선명하게 살아가기 위한 ‘마음의 기술’이라고 정의한다. 명상은 단순한 휴식이 아니라 삶의 태도를 바꾸는 계기가 될 수 있다는 것. 업무에 집중하지 못할 때, 인간관계가 힘들 때, 무기력과 우울감에 빠질 때마다 명상을 통해 문제를 대하는 삶의 자세를 바꿀 수 있다고 강조한다.

더 어두운 걸 좋아하십니까(스티븐 킹, 이은선 옮김, 황금가지, 2만9000원)=‘미스터리의 거장’으로 불리는 미국 소설가 스티븐 킹의 단편소설 12편을 수록한 2권짜리 소설집이다. 수록작 ‘대니 코플린의 악몽’은 이미 영상 제작이 확정된 소설이다. 대니 코플린은 꿈에서 암매장된 시신을 보고 그 장소를 현실에서 찾아갔다가 진짜 여성의 시신을 발견한다. 코플린은 익명으로 경찰에 신고하는데, 수사관들은 코플린을 용의자로 지목해 수사한다. ‘방울뱀’은 작가의 장편소설 ‘쿠조’에 등장했던 빅의 수십 년 뒤 이야기다. 노년의 빅은 한적한 곳에 있는 친구의 집에서 코로나19 팬데믹 시기를 보내는데, 옆집 할머니가 매일 아이들의 티셔츠만 놓인 빈 유모차를 끌고 다닌다. 아이들은 오래전 방울뱀에 물려 죽었다는 이야기가 떠돈다. 작가는 현실과 환상의 경계를 미묘하게 뒤흔들어 기괴한 느낌을 자아내고, 일상적인 사물에 이야기를 부여해 공포감을 조성한다.

서비스 영어의 기술(김보균, 북랩, 1만7000원)=글로벌 시대임에도 영어는 여전히 많은 이들에게 장벽이다. 현장에서 외국인 고객을 응대해야 하는 실무자에게도 사정은 다르지 않다. 특히 ‘서비스 영어’는 그 개념조차 명확하지 않아 실무에서 혼란을 안기곤 한다. 이 책은 그런 이들을 위해 호텔리어 출신의 동시통역사인 저자가 현장에서 직접 부딪치며 쌓아온 노하우를 바탕으로 집필한 실전영어 지침서다. 저자는 실무자의 입장에서 공감할 수 있는 경험을 바탕으로 서비스 영어의 기초를 쉽게 풀어내고, 응대 상황별로 사용할 수 있는 실제 표현을 예시로 들어 상세하게 전달한다.

적당히 잊으며 살아간다(후지이 히데고, 이미주 옮김, 쌤앤파커스, 1만8000원)=“자신을 아끼고 보살펴주세요. 그리고 적당히 잊으며 사세요.” 일본 교토의 어느 심료의원(정신적인 원인으로 생기는 신경질환을 치료하는 일본의 독자적인 의료 과목)에서는 환자를 배웅할 때 꼭 이런 인사말을 건넨다고 한다. 이 심료의원 원장인 저자는 올해 94세의 할머니 의사다. 진료를 마친 환자들에게 이런 인사말을 하는 것은, 오랫동안 의사로 일하면서 혼자서는 감당하기 어려운 벅찬 감정을 떠안고 사는 환자들을 너무 많이 만나왔기 때문이다. 저자가 이런 환자들을 진료하며 찾아낸 해결책은 ‘적당히 잊어버리기’다. 인간이 괴로운 이유는 너무 많이 기억하기 때문이라는 것. 후회와 불안으로 힘들어하는 이들을 위한 71가지 마음 처방전도 제시한다.

150일 한문공부1(허권수, 태학사, 2만7000원)=한문학의 태두 연민 이가원 선생을 사사해 정통 한문학의 학통을 계승한 경상국립대 허권수 명예교수가 2003년 4월부터 현재까지 지역신문에 1000회를 넘기며 연재하고 있는 ‘허권수의 한자로 보는 세상’을 단행본으로 펴냈다. 책은 ‘한자기다(漢字幾多) - 한자는 얼마나 많을까?’부터 ‘혹세무민(惑世誣民) - 세상을 미혹하게 하고 백성들을 속인다’까지 150편을 엮었다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]