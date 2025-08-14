방송가, ‘광복 80년’ 특집 다큐·영화 편성

광복 80주년을 맞아 방송사들이 독립운동의 의미를 되새기고 광복의 참된 의미를 조명하는 특집 프로그램을 준비했다.



14일 방송계에 따르면 EBS는 15일 다큐멘터리부터 영화까지 다양한 프로그램을 선보인다. 먼저 광복 80주년 특집 EBS 다큐프라임 ‘역사의 빛 청년’ 중 ‘무라이의 안경’편을 방송한다. 국내 방송 사상 최초로 윤봉길 의사의 후손과 그의 상하이 의거 당시 폭탄을 맞은 무라이 총영사의 증손녀가 87년 만에 만나 화해한다.



‘지식채널e’는 광복 80주년 특집 ‘일본으로 간 사람들’ 4부작을 연속 편성해 2017년부터 11개국, 400여곳의 독립운동사적지를 기록해 온 사진작가 김동우의 ‘뷰파인더’를 통해 일제강점기 조선인들의 삶을 조명한다.



KBS는 광복 80주년 특별기획으로 100세를 넘긴 다섯 명의 애국지사가 전하는 ‘마지막 증언’ 2부를 방송한다. 16일 방송될 2부에서는 학생독립운동가 105세 이하전, 102세 강태선, 100세 이석규 애국지사의 메시지가 공개될 예정이다.



SBS는 15일 그동안 알려지지 않았던 독립투사들의 이야기를 담은 ‘독립투사 발굴기 프로젝트K’를 방송한다. 역사적 기록과 미공개 자료, 다양한 증언을 통해 우리가 알지 못했던 영웅의 실체를 복원한다.



MBC에서는 광복 80주년 특집 뮤지컬 다큐멘터리 ‘모범감옥’(포스터) 2부작을 16일과 23일 방송한다. 뮤지컬과 다큐멘터리를 융합한 ‘모범감옥’은 일제강점기 수많은 조선인이 강제투옥된 서대문형무소의 의미와 이곳에 갇혀 있던 독립운동가들의 이야기가 담겼다.

이규희 기자 lkh@segye.com

