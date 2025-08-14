프리미엄 유아용품 브랜드 ‘리틀럽’ 베이비페어 참가

글로벌 생활용품 기업 락앤락이 선보인 프리미엄 출산·유아용품 브랜드 ‘리틀럽(Little Luv)’이 14일부터 서울 강남구 코엑스에서 진행되는 ‘제48회 베페 베이비페어’에 참가한다. 락앤락 제공

글로벌 생활용품 기업 락앤락이 선보인 프리미엄 출산·유아용품 브랜드 ‘리틀럽(Little Luv)’이 14일부터 서울 강남구 코엑스에서 진행되는 ‘제48회 베페 베이비페어’에 참가한다.

‘사랑이 시작되는 첫 순간, 작은 손에도 닿는 안심의 기술’ 슬로건 아래 락앤락이 선보인 출산·유아용품 전문 브랜드다. 안전한 소재, 위생적인 관리, 뛰어난 사용 편의성을 바탕으로 수유기부터 이유기, 유아기까지 아이의 성장 단계별 맞춤형 제품을 출시해 주목받고 있다.

베이비페어에서는 ‘리틀럽 디어 이유식 용기’와 ‘리틀럽 퍼스트 PPSU 양손 빨대컵’ 등 다양한 베스트셀러 제품과 14종의 신제품을 선보인다.

캡슐 퀴즈 참여 이벤트 등 현장 방문 고객을 위한 풍성한 혜택도 방문객들을 기다리고 있다.

락앤락 관계자는 “부모도 아이도 안심하고 편리하게 사용할 수 있는 다양한 프리미엄 출산·유아용품을 만나볼 수 있는 기회이니 많은 관심 바란다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

