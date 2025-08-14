‘연휴에도 걱정마세요’…KT, 통신망 안정운용 체계 구축

KT는 광복절 80주년 행사와 휴가철을 감안해 대규모 기념행사장과 전국 주요 피서지·공항 등 인파 밀집 지역에 통신망 안전운용 체계를 구축했다고 14일 밝혔다. KT 제공

KT는 광복절 80주년 행사와 휴가철을 감안해 대규모 기념행사장과 전국 주요 피서지·공항 등 인파 밀집 지역에 통신망 안전운용 체계를 구축했다고 14일 밝혔다.

‘제80주년 광복절 전야제’가 열리는 서울 경복궁 흥례문 광장과 여의도 국회 중앙광장 등에 이동형 기지국 차량을 현장에 배치하고 인근 기지국 최적화 작업을 완료했다.

현장 관제센터와의 실시간 연계로 서비스 품질 저하나 장애 상황을 조기에 인지해 조치할 수 있게 준비했다.

단순한 트래픽 증설을 넘어서 특정 시간과 장소에 몰리는 비정형 통신 수요에 즉각 대응할 수 있는 탄력적 네트워크 운영 체계로 구성됐다.

KT는 연휴 기간 예년보다 높은 국내 여행과 해외 출국 수요가 예상되자 통신 과부하 구간 선제 대응에 나섰다고 설명했다.

부산 해운대와 강릉 경포대 등 전국 130여곳 주요 피서지의 트래픽 집중 관제 체계를 강화하고, 자동 품질 조정 시스템 가동으로 안정적인 음성·데이터 서비스를 제공한다.

이와 함께 인천국제공항과 김해·제주공항 등 주요 공항의 로밍 트래픽 집중 모니터링을 시행하는 등 해외 로밍 품질 확보를 위한 관제 체계도 대폭 강화했다.

KT 관계자는 “고객이 언제 어디서나 안심하고 통신 서비스를 이용할 수 있도록 전국 전역에 걸쳐 망 안정성과 복구 체계를 강화해 운영하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

