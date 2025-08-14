애국지사들과 만세 외치는 리틀엔젤스 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

광복 80주년을 맞이한 가운데 14일 서울 광진구 리틀엔젤스예술단에서 애국지사들의 사진과 태극기를 든 단원들이 환한 미소를 짓고 있다.

광복 80주년을 맞이한 가운데 14일 서울 광진구 리틀엔젤스예술단에서 애국지사들의 사진과 태극기를 든 단원들이 환한 미소를 짓고 있다.

광복 80주년을 맞이한 가운데 14일 서울 광진구 리틀엔젤스예술단에서 단원들이 애국지사들의 사진을 들고 만세를 하고 있다.

광복 80주년을 맞이한 가운데 14일 서울 광진구 리틀엔젤스예술단에서 단원들이 애국지사들의 사진을 들고 국기에 대한 경례를 하고 있다.

광복 80주년을 맞이한 가운데 14일 서울 광진구 리틀엔젤스예술단에서 태극기를 든 단원들이 환한 미소를 짓고 있다.

광복 80주년을 맞이한 가운데 14일 서울 광진구 리틀엔젤스예술단에서 태극기와 애국지사들의 사진을 든 단원들이 환한 미소를 짓고 있다. 광복(光復)이란 영예롭게 회복한다는 뜻이다. 1949년 '국경일에 관한 법률'이 제정되어 8·15가 독립기념일로 되어 있던 것을 국회에서 광복절로 변경했다. 광복절이 이전에 사용되던 독립기념일이라는 용어보다 나라를 되찾은 기쁨과 희망을 보다 철학적 감성적으로 표현할 수 있기 때문으로 추측된다. 비록 독립운동 당시 독립지사들의 대부분이 광복의 기쁨을 맞이할 수 없었지만, 80년이 지난 지금 우리가 당연하게 누리는 자유와 행복은 모두 그분들 덕분임을 다시금 새겨본다.

최상수 기자 kilroy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]