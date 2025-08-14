"재산 노리는 아이" 박나래 '모델급 전남친' 의심한 기안84, 질투 때문?

기안84가 박나래의 전 남자친구를 언급해 시선을 모았다.

기안84가 유튜브 ‘나래식’에서 박나래의 전 남자친구를 언급해 화제를 모았다. ‘나래식’ 유튜브 캡처

지난 13일 유튜브 채널 ‘나래식’에서는 ‘은근 좀 나더라… 그거(질투)’라는 제목으로 게스트 기안84와 함께한 영상을 게재했다. ‘나래식’ 제작진 측에 따르면 기안84는 출연 요청이 가장 많았던 게스트라고 밝혔다. 박나래 역시 “드디어 그분이 오신다”며 반가움을 표현했다.

두 사람은 유튜브를 통해 ‘썸·왕따 논란 종결’, ‘헤어라인 키스’, ‘여름나래학교’ 등 다양한 이야기를 나누며 그간 있었던 의혹에 대해 속 시원히 밝혔다.

이날 기안84는 박나래의 과거 연애사를 회상하며 모델급 외모의 전 남친을 언급해 눈길을 끌었다.

그는 “(나래의 전 남친들을 봤을 때) 사짜의 냄새가 났다. 내가 잘못 봤을 수도 있는데, 난 그런 냄새를 잘 맡는다. 그런데 그런 사람들이 너무 많다”라고 말해 박나래 전 남친들의 첫인상에 대한 경계심을 솔직히 털어놓았다.

이어 “2명은 내가 직접 봤다. 전에 봤던 친구를 좀 오래 만나지 않았나. 우선 그 친구가 인물이 괜찮았다. 그런데 처음에는 외모를 보고 의심했다. ‘저 아이는 박나래의 재산을 노리고 온 아이구나’라고 (이)시안이 형이랑 계속 얘기했다. ‘쟤가 도대체 왜 박나래를..?’이라면서”라고 덧붙여 현장에 웃음을 선사했다. 솔직한 말 속에는 박나래를 향한 진심 어린 걱정이 담겨 있었다.

‘나래식’ 유튜브 캡처

기안84는 “그 친구가 190cm로 큰 키에 모델급 외모였다. 하지만 이제 오랫동안 그 친구를 지켜보면서 ‘내가 넘겨짚었구나’라고 생각했다”고 말했다. 또 그는 “내 생각에는 그 친구를 만나지 않으면 네가 결혼을 안 하겠다는 생각을 했다. 왜냐하면 그 친구를 만나면서 눈이 높아져 버렸다”며 안타까워했다.

또 박나래가 고민 상담을 전현무에게 많이 한다며 “좀 그렇다”고 말해 묘한 분위기를 풍겼다. “질투하냐”는 박나래의 질문엔 “은근 좀 나더라”라고 고백했다.

한편, 이날 박나래는 기안84의 의리를 언급하며 감사를 전했다.

‘여름나래학교’ 이야기를 나누던 두 사람은 울컥하는 모습을 보였다. 당시 함께했던 박나래의 할아버지, 할머니가 세상을 떠났기 때문.

그러면서 박나래는 “할아버지 돌아가셨을 때 제일 마지막 조문객은 기안84”라며 “마라톤 연습 때문에 더 빨리 오고 싶었는데 그러지 못했다더라. 할아버지, 할머니도 기안84를 제일 좋아했다”고 밝혀 먹먹함을 안겼다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]