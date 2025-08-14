영천 화장품공장 폭발사고 2차 피해 심각… 인근 저수지 물고기 약 1.5t 집단 폐사

지난 3일 경북 영천시 채신공단에서 발생한 화장품 원료 제조공장 폭발 화재로 유해화학물질이 유출되면서 인근 저수지에 서식하는 물고기가 떼죽음을 당한 것으로 나타났다.

14일 경북 영천시에 따르면 이번 화재로 염화수소와 옥틸페놀 등 유해화학물질과 소방용수가 뒤섞이며 폐수가 청못 저수지(청지)로 흘러 들어가 물고기 약 1.5t이 집단 폐사했다.

지난 3일 경북 영천시 금호읍 구암리 채신공단 내 화장품 원료 제조공장에서 불이 난 가운데 소방 당국과 헬기가 진화 작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

시는 지난 5일부터 청못 저수지 수문을 차단하고 환경공단 소속 보트 1대 민간 보트 2대, 흡착포를 투입해 긴급 방제 작업을 벌였다.

또 드론 등 항공 촬영을 통해 저수지 3개 지점에서 주 2회 수질 검사를 진행하며 결과를 분석하고 있다. 일대 농업용수 공급은 전면 중단됐다.

시는 향후 오염 지점을 중점으로 오일펜스를 추가로 설치하고, 이미 오염된 수초와 토양 제거 작업을 실시할 예정이다.

시는 지난 3일 사고 직후 오염수를 막기 위해 오일펜스와 흡착포를 설치하고, 양수기를 동원해 일대 수로 내 오염물질 약 185t을 수거한 바 있다.

청못 저수지는 신라 제23대 법흥왕 시기인 536년에 축조된 것으로 추정되며, 현존하는 저수지 가운데 가장 오래된 것으로 알려졌다.

일각에서는 이번 오염으로 문화재적 가치를 지닌 수원이 심각한 피해를 보았다는 비판이 제기되고 있다.

영천시 관계자는 "청못 저수지로 들어간 유해화학물질이 금호강에까지 확산하지 않도록 방제에 최선을 다하고 있다"며 "특별재난지역 선포와 중소기업 특별지원지역 지정을 정부에 건의했다"고 밝혔다.

앞서 폭발 사고는 지난 3일 경북 영천시 금호읍 구암리 채신공단 내 화장품 원료공장에서 발생했다.

이 사고로 근로자 1명이 숨지고 3명이 중경상을 입었다.

소방청은 이번 사고와 관련, 원인을 규명하고 재발 방지 대책 등을 마련하기 위해 위험물 사고조사 위원회를 운영하고 있다.

현재까지 화재 원인은 공장동 가스폭발로 추정됐다.

영천=이영균 기자 lyg0203@segye.com

