“배신자!” 외친 전한길‥ 국힘 윤리위 “재발하지 않겠다는 약속” 경고 조치

국민의힘 윤리위원회는 14일 전당대회 합동연설회장에서 소란을 일으킨 전한길 씨에 대해 가장 낮은 징계 수위인 ‘경고 조치’를 하기로 결정했다.

전한길(본명 전유관) 전 한국사 강사가 14일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회 회의에 출석하고 있다. 윤리위는 이날 회의에서 지난 대구·경북 합동 연설회 도중 일부 후보의 연설을 방해한 전 씨에 대한 징계 수위를 확정할 예정이다. 뉴시스

여상원 국민의힘 윤리위원장은 이날 오후 서울 여의도 당사에서 열린 브리핑에서 “윤리위원들 간 의견이 갈려 다수결로 결정한 결과 일단 경고조치를 하기로 했다”고 밝혔다.

여 윤리위원장은 “저희가 이번 사태에 대해 (과거) 징계사례를 찾아봤지만 아직 발견하지 못했다”며 “이건 정치적 문제로 풀어야지 법적 문제로 풀 것은 아니다”라고 했다.

여 윤리위원장은 “윤리위원들은 이런 일이 다시 발생해 누군가 징계요구를 하면 전씨가 아니라 누구라도 중징계를 하자고 했다”며 “법조에서 하는 말로 전과도 없고 본인 잘못도 깊이 뉘우치고 있어 향후 재발하지 않겠다는 약속을 해 이 정도로 그치기로 했다”고 설명했다.

그는 “전씨가 오늘 윤리위에 나와 15분 간 자신의 입장을 표명하는 시간을 가졌다”며 “설명을 들어본 결과 징계요구안에 쓰여진 사실관계와 전씨의 소명에 의한 사실관계가 다름이 확인됐다”고 했다.

이어 “언론에서는 전씨가 선동해서 배신자라는 구호를 외친 것처럼 나왔지만 확인한 결과 당시 전씨는 기자석에 앉아 있었다”며 “김근식 최고위원 후보가 정견발표 전에 틀어준 영상에서 전씨를 비판하는 것을 봤고 당원들이 그걸 보고 배신자라고 하면서 전씨도 그간 쌓인 것도 있어 우발적으로 당원석으로 가서 배신자라는 말을 한 것으로 확인됐다”고 말했다.

여 위원장은 “전씨는 입당한지 3개월이 되지 않아 그 자리에 앉을 수 없었다”며 “거기에 간 것은 전씨도 본인 잘못을 시인했다. 그런 면에서 저희도 전씨가 비난 받아야 한다고 생각했다. 전씨는 소명하면서 차후 이런 일을 하지 않을 것이고 윤리위원회에서 어떤 결정을 내려도 승복하겠다는 태도를 보였다”고 했다.

앞서 전 씨는 이날일 대구·경북 합동 연설회 소란과 관련 국민의힘 윤리위원회 심의에 출석해 “저는 가해자가 아니라 피해자다. 저만 이렇게 출석하는 건 억울하다”라고 밝혔다.

전 씨는 이날 오전 당 중앙당사 앞에서 기자들과 만나 “지금 전당대회 기간인데 징계를 한다느니 이런 건 옳지 않고 시점도 적절하지 않은 것 같다”며 이같이 말했다.

그는 “언론에 알려진 것처럼 소란은 전한길이가 일으킨 게 아니라 최고위원 후보가 전한길을 공격하고 저격했기 때문에, 정당하게 평당원으로서 ‘배신자’라고 칭호를 한 것”이라며 “제가 오히려 피해자인데 가해자로 잘못 알려진 걸 소명하려고 한다”고 했다.

그러면서 “지금 현재 전당대회 아닌가. 어제는 국민의힘 중앙당사가 특검으로부터 압수수색을 당했다. 이런 위기 속에서 굳이 전한길에 대해 전광석화처럼 조치를 취하는 건 시기도 적절하지 않다”고 했다.

이어 “말 나온 김에 김건희 여사도 위법한 사항이 있으면 당연히 처벌받아야 한다. 다만 김 여사가 문제가 있다고 구속했다면 다른 여사들도 공평하게 법이 적용돼야 한다”며 “문재인 정권의 김정숙 여사도 대통령도 없이 전용기를 타고 인도를 다녀왔다. 김혜경 여사도 경기도지사 시절 개인상 차리는 데 법인카드를 쓰고 그랬다”고 했다.

전 씨는 이날 징계를 받을 경우 대응책을 묻자 “혹시라도 출당당하거나 징계를 당한다면 조치에 따르겠다”며 “우리끼리 싸우면 옳지 않다. 법적으로 소송할 생각이 전혀 없다”고 말했다. 이어 “다만 새 지도부에서 복당이나 명예 회복이 될 수 있는 기회를 줄 거라고 믿는다”고 했다.

그는 당대표 지지 후보로 김문수 후보가 아닌 장동혁 후보를 꼽은 것을 두고는 “제가 어제 (장 후보의 연설을) 울면서 들었다. 윤어게인은 윤석열 전 대통령의 직무 복귀보다, 그 가치를 계승하는 것”이라며 “한미동맹·자유민주주의 수호, 법치, 공정 등 보수주의 국가를 만들어가는 것”이라고 강조했다.

전 씨는 윤리위에 출석하며 당사 1층에서 무기한 농성 중인 김문수 후보를 만나 “이번 압수수색은 이재명 정권의 총통 독재로 가는 민낯이라고 생각한다”며 응원을 건네기도 했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

