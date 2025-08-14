경남 일부 지역 아동급식카드로도 배달 가능…요기요, ‘비플페이’와 맞손

배달 플랫폼 요기요는 14일 간편 결제 플랫폼 ‘비플페이’와 손잡고 경상남도 일부 지역을 중심으로 아동급식카드를 활용한 배달 서비스 제공에 나선다고 밝혔다. 요기요 제공

배달 플랫폼 요기요는 14일 간편 결제 플랫폼 ‘비플페이’와 손잡고 경상남도 일부 지역을 중심으로 아동급식카드를 활용한 배달 서비스 제공에 나선다고 밝혔다.

이번 협업은 복지 사각지대에 놓인 결식 우려 아동의 식사 접근성을 높이기 위해 마련됐다. 진주와 통영, 하동, 함양 지역에서 우선 시행한다.

아동급식카드는 결식 우려가 있는 18세 미만의 아동에게 지방자치단체가 급식비용을 지원하는 복지 제도다. 지자체에서 발급받은 선불형 카드에 매월 급식비가 자동 충전되며 편의점, 일반 음식점, 마트 등에서 사용할 수 있다.

요기요와 비플페이의 기술 협력으로 배달 주문 환경이 구축되면서 아동의 대면 결제 시 심리적 부담을 해소했다.

요기요 관계자는 “배달 플랫폼으로서의 사회적 책임을 고민하며, 다양한 방식으로 복지 사각지대 해소에 기여할 수 있도록 지속 노력하겠다”고 말했다.

이어 “추후 다른 지역으로도 서비스를 확장해 더 많은 아동이 서비스를 이용할 수 있게 지원하겠다”고 덧붙였다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

