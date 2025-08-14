배동현 BDH재단 이사장, 아시아패럴림픽 위원회 ‘아시아훈장’ 수상

지난 13일 카자흐스탄에서 열린 ‘2025 아시안 어워즈’에서 배동현 이사장(왼쪽)이 마지드 라세드 아시아패럴림픽위원회 위원장과 기념사진을 촬영하고 있다. 배동현 BDH재단 제공

배동현 BDH재단 이사장이 13일 카자흐스탄에서 열린 ‘2025 아시안 어워즈’에서 아시아패럴림픽위원회(Asian Paralympic Committee·APC)가 수여하는 아시아훈장(Asian Order)을 받았다.

아시아훈장은 아시아 지역에서 장애인 스포츠를 통해 포용과 평등, 인권의 가치를 확산시키고, 패럴림픽 무브먼트와 장애인 스포츠의 지속 가능한 발전에 탁월한 공헌을 한 인물이나 기관에게 주어진다.

APC는 배 이사장이 지난 10여년간 선수 중심 가치 확산, 균형 있는 발전 추진, 국제 연대 강화를 위해 기울인 헌신과 공로를 높이 평가했다.

배 이사장은 “개인의 영예가 아닌 장애인 스포츠 발전을 위해 함께 걸어온 모든 분들의 성취”라고 의미를 밝혔다.

2012년 대한장애인바이애슬론연맹을 창립한 배 이사장은 2015년 민간기업 최초로 장애인 스포츠 실업팀을 창단했으며, 2018년 평창 동계 패럴림픽과 지난해 파리 패럴림픽에서 선수단장을 맡았다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

