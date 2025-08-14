농협목우촌 주부9단, 대용량 프리미엄 '빅라운드햄' 출시

사진=농협목우촌 제공

농협목우촌(대표이사 박철진)이 넉넉한 용량과 높은 품질, 뛰어난 활용도를 모두 갖춘 대용량 「주부9단 빅라운드햄」을 새롭게 선보였다.

「주부9단 빅라운드햄」은 600g 대용량 패밀리 사이즈 제품으로 국내산 돼지고기를 92% 함유해 육즙 가득한 풍미와 감칠맛을 자랑한다. 도톰하게 썰어 계란 물에 입혀 구우면 밥반찬으로, 팬에 바짝 구워 술안주로, 얇게 썰어 샌드위치나 콜드 컷으로, 또는 부대찌개에 넣는 등 다채로운 요리에 활용할 수 있어 실용성이 뛰어나다.

특히, 한입에 꽉 찰 정도로 풍성한 식감은 입맛을 돋워 아이들 반찬부터 어른들의 안주까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 점이 매력적이다.

농협목우촌 관계자는 “최근 장바구니 물가 부담으로 가성비 있는 대용량 제품을 찾는 소비자들이 늘고 있다”며 “빅라운드햄은 합리적인 가격에 고품질 국산 햄을 넉넉하게 즐길 수 있어 소비자 만족도가 높을 것”이라고 말했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]