최교진 교육장관 후보자 “서울대 10개 만들기 취지는 교육 정상화∙균형 발전”

최교진 교육부 장관 후보자가 인사청문회 준비를 위한 첫 출근길에서 이재명정부 주요 교육공약인 ‘서울대 10개 만들기’에 대해 “교육 정상화와 균형발전을 고려해 나온 정책”이라고 추진 의지를 밝혔다.

최 후보자는 14일 오전 서울 여의도 한국교육시설안전원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진과 만나 “새 정부 교육 핵심 과제는 ‘서울대 10개 만들기’인데 후보자는 고등교육에 대한 경험이 없다는 지적에 대해 어떻게 생각하는가”라는 질문을 받자 “그 지적은 사실”이라며 “유∙초∙중 교육과 고등교육이 따로 있는 게 아니라 하나로 연결된 것이다. 서울대 10개 만들기라고 하는 것도 결국 교육 정상화와 균형발전을 고려해 나온 정책이라고 생각한다”고 답했다.

최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 14일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 영등포구 여의도 한국교육시설안전원으로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

최 후보자는 “전국 모든 아이들이 서울 특정 대학에 가기 위한 과도한 경쟁체제에 있다. 이를 허물기 위해서라도 학생들이 자기 지역 좋은 대학에 갈 수 있고, 졸업한 후 그 지역에 살 수 있도록 하자는 것”이라고 취지를 설명했다. 이재명정부가 공약한 ‘서울대 10개 만들기’는 앞서 13일 국정기획위원회가 발표한 국정운영 5개년 계획안에서도 공식 국정과제로 확정됐다.

최 후보자는 “우리가 이제 선진국이 됐으니 (다른 선진국과 경쟁에서) 이겨낼 인재를 대학에서 잘 길러내야 한다. 그러기 위해 훌륭한 인재가 특정 분야에 쏠리지 않고 발전할 수 있도록 대학 혁신도 필요할 것이다. 국가에서 최대한 재원을 확보∙지원하겠다”고 밝혔다.

사교육 문제에 있어 교육감 시절 제대로 대응하지 못한 데 대한 지적도 나왔다. 세종시교육감으로 3선을 지내던 최 후보자는 세종시 사교육 참여율이 서울에 이어 2위, 1인당 사교육비 전국 3위라는 통계를 묻자 “매우 아픈 지적이다. 세종 사교육 문제에 제대로 대응하고자 최선을 다했으나 미비한 점을 인정한다”고 답했다. 최 후보자는 “공교육 정상화를 통한 사교육 경감이 정답처럼 됐지만, 한계가 있는 것이 사실”이라며 “학생들의 경쟁을 줄여주는 게 필요하고, 교육부 혼자가 아니라 국가교육위원회(국교위) 같은 기구를 통해 범국민적 사회 인식 개선을 함께 추진해야 한다 생각한다. 취임한다면 국교위나 다른 유관 기관과 적극적으로 협력해 방안을 찾아가겠다”고 설명했다.

AI 교육 및 AI 교과서(AIDT)에 대해선 “우리 아이들은 이미 AI와 함께 살아가고 있다. 앞으로 점점 더 심화할 것이다. 우리 아이들에게 AI 기본소양을 잘 가르치는 것과 함께 창의적으로 AI를 활용하는 능력을 길러줘야 한다”며 “AIDT 도입을 서두르지 말고 보완하자는 입장이지, AIDT 활용에 이견을 갖는 이는 없다. 교육자료로 활용할 수 있게 최대한 할수있게 지원하도록 협의 중인 것으로 안다”고 답했다.

최 후보자는 해결할 첫 번째 문제로 고등교육을 꼽으면서 “매우 빠르게 변화하는 새로운 시대에를 이끌어갈 수 있는 인재 기르기 위한 것이 가장 첫 번째”라고 했고, 이어 유∙초∙중∙고 현안에 대해 “교권침해, 유보통합, 고교학점제를 시행하면서 현장에서 느끼는 어려움 등을 우선순위로 잡겠다. 하나하나 빠르게 보완해 시행하고, 새롭게 논의할 부분은 당사자들과 협조하고 논의해 해답을 찾겠다”고 말했다.

차승윤 기자 chasy99@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]