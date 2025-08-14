조현 "북미 대화, 트럼프 리더십으로 뭔가 될 것으로 기대"

조현 외교부 장관은 14일 도널드 트럼프 미국 대통령의 리더십으로 북한과 미국 간 대화에 돌파구가 생기기를 기대한다고 밝혔다.



조 장관은 이날 서울 외교부 청사에서 가진 내신 대상 기자간담회에서 북미 대화 물밑 협상이 진행 중인지 질문에 이렇게 답했다.

조현 외교부 장관이 14일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 내신 기자단 대상 브리핑을 하고 있다.

그는 미국에서 "마코 루비오 국무부 장관과 백악관 참모들을 만나 '지금의 상황이 뭔가 새로운 돌파구를 만들어내는 데는 트럼프 대통령의 리더십이 필요한 것 같다, 그런 것을 기대한다'고 하자 미측은 상당히 호의적이었다"고 전했다.



조 장관은 "현재까지 미국은 북한이 핵을 보유할 수 없다는 입장"이라며 "그렇기 때문에 여러가지 '밀당'(밀고 당기기)이 필요하지 않을까 생각한다"고 말했다.



북한은 미국과 대화를 위해선 핵보유국 인정이 전제돼야 한다는 입장인데, 미국은 이를 인정할 수 없기에 치열한 사전 협의가 필요하다는 의미로 해석된다.



정부 고위관계자는 북미 대화가 완벽한 비핵화를 전제로 할 수도, 북한을 핵 보유국으로 인정하고 군축 협상으로 진행될 수도 없을 것이라며 "어디선가 접점을 찾아서 협상을 시작할 것으로 본다"고 말했다.



조 장관은 오는 10월 말 경주에서 열릴 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 대화가 있을 지는 가정적 상황이라 답할 수 없다고 했다.



오는 25일 한미 정상회담의 의제로 동맹 현대화와 주한미군 전략적 유연성이 오를지에 관련해서는 "실무에서 긴밀하게 협의하고 협상하고 있다"면서 자세한 답변을 삼갔다.



그러면서 "원자력, 조선, AI(인공지능), 퀀텀, 바이오 등을 망라하는 기술 동맹 차원으로 한미동맹을 확대하고 깊이 있게 만들자는 방향"으로 이번 회담을 준비하고 있다고 덧붙였다.



정부 고위관계자는 제이비어 브런슨 주한미군 사령관이 주한미군 감축 가능성을 시사한 것과 관련해선 "숫자 문제는 사령관이 자기 의견을 얘기한 것인데, 크게 우리가 주목하지 않는다"며 "기술이 발전하면 앞으로 그렇게(감축 가능성을) 볼 수도 있다는 얘기"라고 평했다.



브런슨 사령관은 지난 8일 기자간담회에서 "주한미군 내에서 변화가 필요하다고 생각한다. 중요한 건 숫자가 아니라 역량"이라고 말했다.



이 관계자는 주한미군 문제 등 한미 정상회담이 미국의 요구를 따라가는 것으로 비칠 우려에 대해 "미국이 협력하기를 원하는 것들이 있기에 일방적으로 내주는 것이 아니다"라고 말했다.



그는 "북한은 핵·미사일을 고도화하고 러시아와 군사동맹까지 갔고, 중국의 경우 빠르게 발전하고 서해에서 우리 눈에 거슬리는 것들이 나오는 이럴 때 미국과 협력해서 우리 국방력을 발전시키는 좋은 기회"라고 평가했다.



한편 조 장관은 이재명 대통령이 미국을 방문하기에 앞서 일본을 들른 것을 두고 "실사구시를 추구하는 이재명 정부이기 때문에 가능한 일"이라며 "실용외교의 철학이 실천되는 것"이라고 평가했다.



조 장관 또한 최근 도쿄에 들른 뒤 워싱턴으로 향했다. 그는 "미국 방문에 앞서서 우리와 여러모로 입지가 유사한 일본과 먼저 이야기하는 것이 자연스럽고 필요하다는 생각을 했다"고 설명했다.



정부 고위관계자는 조 장관이 일본을 먼저 간 것이 이 대통령의 지침이었다며 "일부 이재명 정부에 대한 (반일이라는) 잘못된 프레임 또는 낙인이 있었는데 이번에 대통령이 일본부터 가면서 미국 내에서 가지고 있던 우리 정부에 대한 편견이 일거에 사라지리라 생각한다"고 기대했다.



조 장관은 한중관계에 대해선 "중국과는 근본적 차이도 있고, 그러나 그런 차이를 극복하고 일정 부분 협력하고 관여해야 할 필요도 있다"며 "실용적으로 접근해서 한중 관계를 잘 관리해 나가고자 한다"고 말했다.



조 장관은 이번 주말 인도를 방문할 것이라며 "외교 다변화에 있어서 중요한 디딤돌이 될 것"이라고 기대했다.

