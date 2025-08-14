박승원 광명시장, 참좋은지방정부委 위원장 선임…기초단체장 첫 ‘이재명 정부’ 與 위원장

박승원 경기 광명시장이 ‘국민주권정부’ 여당의 ‘참좋은지방정부위원회’ 위원장에 선임됐다. 이재명 대통령이 성남시장 시절 꾸린 전국자치분권 민주지도자회의(KDLC)를 이끄는 박 시장은 새 정부에서 시·군·구 단체장 가운데 처음으로 집권당 위원장에 이름을 올리게 됐다.

14일 광명시에 따르면 박 시장은 최근 더불어민주당 최고위원회 의결로 참좋은지방정부위 위원장에 선임됐다. 아울러 중앙당 자치분권정책협의회 간사로 임명돼 당 대표인 정청래 의장과 함께 활동하게 된다.

박승원 광명시장

참좋은지방정부위는 최고위 직속 기구이다. 지방정부의 혁신과 자치분권 강화를 위한 다양한 정책을 개발하고 실천 방안을 마련하는 등 핵심 역할을 수행한다.

박 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “막중한 소임을 맡게 돼 영광스러우면서도 무거운 책임감을 느낀다”며 “자치분권과 국가균형발전이라는 시대적 과제를 해결하기 위해 최선을 다할 것을 약속드린다”고 포부를 밝혔다.

이어 “이재명 정부와 동행하며 국민의 삶을 더 깊이 들여다보는 민생 중심의 정치를 실현하겠다. 중앙의 시각에서 간과됐던 현장의 문제들을 세심히 살피고, 지방이 스스로 발전할 수 있는 힘을 키우는 데 모든 역량을 쏟겠다”고 덧붙였다.

그러면서 박 시장은 “중앙당과 지방정부, 지방의회 간의 든든한 가교 역할을 수행해 지방의 목소리가 중앙에 더욱 깊이 울려 퍼질 수 있도록 노력하겠다”며 “국민이 행복한 세상을 위한 실질적 변화를 함께 만들어 나가겠다”고 강조했다.

광명=오상도 기자 sdoh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]