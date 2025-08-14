김종인 “길에서 튀어나온 전한길, 당장 처리해야”

국민의힘 김종인 전 비상대책위원장은 14일 전 한국사 강사 전한길씨와 그의 징계를 둘러싼 당내 혼란을 언급하며 “당장 처리해야 한다”고 밝혔다.

김 전 위원장은 이날 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 “저 당이 과연 정상적인 정치 정당으로서 앞으로 계속 갈 수 있을 것인지 굉장히 회의적”이라며 이같이 밝혔다.

국민의힘 김종인 전 비상대책위원장. 연합뉴스

그는 “그 사람(전씨)이 이번 윤석열 탄핵과 관련해 갑자기 길에서 튀어나와서 지금 스타가 된 것 같다”며 “그런데 지금 당대표 출마를 한 김문수, 장동혁 이런 사람들이 그 사람의 힘을 빌려 대표가 되려는 거 아닌가”라고 지적했다.

그러면서 “그러니까 그 당이 지금 밖에서 보기에 얼마나 한심하게 보이겠나”라고 비판했다.

전씨 징계와 관련해 ‘김 전 위원장이 현 비대위원장이면 어떻게 하실 거냐’는 진행자 질의에 김 전 위원장은 “당장 처리해야지 그냥 말로만 징계한다, 안 한다 이럴 상황이 아니다”라고 강조했다.

그는 “송언석 비대위원장 겸 원내대표도 마음이 너무 유하고, 정치 경험을 오래 하지 않은 사람이라 이 상황에서 처리를 잘 못 하는 것”이라며 “또 본인이 처리하고 싶지만, 주변에 둘러싸고 있는 사람들이 자꾸 은연중에 방해하기 때문에 결단을 못 내리고 있는 이런 상황이 아닌가 생각한다”고 분석했다.

국민의힘 전당대회 합동연설회 야유 사태를 일으킨 전한길씨가 11일 오후 서울 여의도 국민의힘 당사에서 최고위원 선거에 출마한 김근식 후보에 대한 징계 요구서를 제출하며 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

그러면서 “어느 조직을 맡으면, 자기가 일정한 방향을 설정했으면 소신을 갖고 밀어붙이지 않으면 정상화가 될 수가 없다”며 송 위원장의 결단을 촉구했다.

김 전 위원장은 이번 전당대회에 대해선 “국민의힘 내부에서 아무리 배신자 논리를 떠들어봐야 당의 미래가 보이지 않는다”며 “그런 식으로 계속 가면 국민의힘은 점점 수렁에 빠질 수밖에 없다”고 주장했다.

그는 자유한국당(국민의힘 전신)이 대구·경북을 제외한 나머지 광역단체장 선거에서 모두 패배할 정도로 고전한 2018년 지방선거를 언급하며 “내년 이와 같은 상황을 또 한 번 겪을 수밖에 없지 않나 생각한다”고 경고했다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

