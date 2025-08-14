공군 블랙이글스, 광복 80주년 엠블럼 붙이고 비행한다

공군은 특수비행팀 블랙이글스 T-50B 항공기에 광복 80년 기념 엠블럼을 부착했다고 14일 밝혔다.

블랙이글스를 운영하는 제53특수비행전대는 지난 7월 28일부터 지난 12일까지 T-50B 항공기 11대의 수직 꼬리날개에 엠블럼을 부착하는 작업을 진행했다.

광복 80년 기념 엠블럼을 부착한 블랙이글스 항공기가 주기장에 정렬해 임무를 준비하고 있다. 공군 제공

숫자 ‘80’과 문자 ‘광복 80’으로 구성된 엠블럼은 광복 80년 기념사업추진위원회의 ‘광복 80’ 로고를 바탕으로 제작됐다.

광복 80년을 뜻하는 숫자 ‘80’에는 한반도의 형상과 태극 문양을 동시에 담았고, 태극기의 색에서 영감을 받아 국민의 열정과 희망을 각각 상징하는 붉은색과 파란색을 조화롭게 사용해 국민과 함께한다는 기념의 의미를 포함했다.

공군은 기념 엠블럼을 부착한 블랙이글스 항공기를 광복절인 15일 충남 천안 독립기념관 상공에서 펼쳐지는 광복 80년 경축 문화행사 축하비행에서 처음 공개할 예정이다.

공군은 광복 80년을 기념하는 의미를 이어가기 위해 오는 11월까지 엠블럼을 부착하고 비행할 예정이다.

