‘김건희특검 규탄’ 김문수 “李정권의 충견 특검이 당사 점거‥ 온몸으로 막겠다”

김문수 국민의힘 당대표 후보는 14일 “이재명 정권의 정당 말살과 반인권적 행위를 온몸으로 막아서며 무기한 농성을 계속하겠다”고 밝혔다.

김문수 국민의힘 당대표 후보가 14일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 김건희 특검의 당사 압수수색을 규탄하며 무기한 농성 돌입 기자회견을 하기 전 물을 마시고 있다. 뉴스1

전날 밤부터 김건희 특검의 중앙당사 압수수색 규탄 무기한 농성을 벌이고 있는 김 후보는 이날 오전 기자회견을 열어 “이재명 정권의 충견 노릇을 하는 특검은 500만 국민의힘 당원명부를 통째로 내놓으라고, 상식 밖의 요구를 하며 (어제) 하루 종일 당사를 점거했다”며 이같이 밝혔다.

김 후보는 “대한민국 정당사에서 제1야당의 당원명부를 전부 다 내놓으라는 것은 전무후무한 일이다. 상상도 할 수 없는 야당 탄압 술책”이라며 “특검의 압수수색은 정당 활동의 자유를 짓밟는 반민주적 반인권적 만행이다”라고 말했다.

김문수 국민의힘 당대표 후보가 14일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 김건희 특검의 당사 압수수색을 규탄하며 무기한 농성 돌입 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

또 “당원의 신념과 양심까지 권력의 잣대로 재단하는 야만적인 약탈 행위”라면서 “더욱이 전당대회가 한창 진행 중인 도중에 벌어진 압수수색은 정당 활동을 위축시키는 반헌법적 폭거”라고 말했다.

그는 "“재명 정권이 기획한 3개 특검은 수사를 빙자한 정치 특검이자 오로지 야당 말살을 목적으로 한 전위부대”라면서 “이재명 정권이 야당 말살 획책을 거둬들일 때까지 한순간도 쉬지 않고 투쟁하겠다. 끝까지 물러서지 않겠다”고 밝혔다.

김문수 국민의힘 당대표 후보가 14일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 로비에서 특검 압수수색 저지 무기한 농성 중 침낭을 정리하고 있다. 뉴시스

김 후보는 기자회견문 발표 후 기자들과 만난 자리에서 농성을 언제까지 이어갈 것이냐는 질문에 “당원 명부에 대한 이번 영장이 집행되지 않을 때까지”라고 말했다.

그는 “특검이 우리 당의 500만 당원 명부를 내놓으라고 하는 것이 잘못됐다는 입장”이라며 “그런 부당하고 불법적인 요구에 절대 따를 수 없다”고 밝혔다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]