마크롱 “추후 유럽에서 트럼프·푸틴·젤렌스키 3자 회의 열자”

오는 15일(현지시간) 미국 알래스카에서 개최될 미·러 정상회담에 우크라이나 측은 참여하지 않는 것으로 확정된 가운데 프랑스가 추후에 미·러·우크라이나 3국 정상회의를 여는 방안을 제시했다.

13일 BBC 방송, dpa 통신 등에 따르면 이날 도널드 트럼프 미국 대통령과 J D 밴스 부통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리 등이 참여한 화상 정상회의가 열렸다. 젤렌스키는 사전 예고 없이 베를린을 ‘깜짝’ 방문해 독일 총리실에서 메르츠와 나란히 회의에 참여했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 13일(현지시간) 미국과 유럽 주요국 정상들, 그리고 EU 집행부 등이 참여한 화상 정상회의 이후 취재진에 결과를 설명하고 있다. 왼쪽은 프랑스를 방문 중인 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장. AP연합뉴스

이들 국가 외에도 이탈리아, 폴란드, 핀란드의 정상을 비롯해 북대서양조약기구(NATO·나토)를 대표하는 마르크 뤼터 사무총장, 또 유럽연합(EU)을 대표하는 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장과 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 회의에 함께했다.

회의가 끝난 뒤 마크롱은 “트럼프 대통령과 훌륭한 회의를 가졌다”고 결과를 높이 평가했다. 그는 ‘우크라이나에 관한 어떤 것도 우크라이나인 없이 결정되어서는 안 된다’, ‘휴전 후 우크라이나의 주권과 안전을 보장할 대책이 반드시 마련돼야 한다’ 등 원칙에 참석자들 모두가 공감대를 이뤘다고 설명했다.

물론 젤렌스키는 알래스카에 가지 않는 것으로 확정됐다. 이번 정상회담은 트럼프와 블라미디르 푸틴 러시아 대통령의 독대 형태로 진행될 전망이다. 이에 마크롱은 트럼프와 푸틴은 물론 젤렌스키도 참여하는 3자 정상회의의 조속한 개최 필요성을 강조했다. 트럼프와 푸틴이 일단 현재의 전선에서 교전 행위를 멈춘다는 휴전 원칙에 합의하면, 그 다음에는 젤레스키까지 포함시켜 우크라이나 영토 조정 등 구체적인 평화 협상을 개시하는 ‘2단계 해법’인 셈이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터), 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 오는 15일(현지시간) 미국 알래스카에서 열리는 트럼프와 푸틴의 정상회담에 젤렌스키는 참여하지 않는 것으로 확정됐다. 프랑스는 대신 알래스카 회담이 끝난 뒤 유럽에서 3국 정상이 만나 회의를 갖는 방안을 제안했다. AP연합뉴스

마크롱은 미·러·우크라이나 3국 정상회의 장소로 유럽을 제안했다. 그러면서 “모든 사람이 수긍할 수 있는 중립적인(neutral) 유럽 국가에서 (3자 회의가) 개최되기를 바란다”고 강조했다. 여기서 ‘중립적인 유럽 국가’란 프랑스와 이웃한 스위스를 지칭한 것으로 풀이된다. 프랑스, 독일, 이탈리아 등 강대국들로 둘러싸인 스위스는 1812년부터 주변국들을 향해 중립국 지위를 요구했고, 1815년 오스트리아 빈에서 열린 국제회의를 통해 ‘영세 중립국’으로 인정 받았다. 오늘날 스위스는 미국 등 서방 국가들 중심의 나토 회원국이 아니며, 심지어 EU에도 가입하지 않은 상태다.

김태훈 논설위원

